https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/altin-konut-modeli-gundemde-ev-kadinlarini-bile-ev-sahibi-yapabilir-1088946309.html

Altın konut modeli gündemde: 'Ev kadınlarını bile ev sahibi yapabilir'

Altın konut modeli gündemde: 'Ev kadınlarını bile ev sahibi yapabilir'

Sputnik Türkiye

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, yastık altındaki altınların konut piyasasına kazandırılmasını amaçlayan "Altın Konut Modeli" önerisiyle... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T08:07+0300

2024-10-08T08:07+0300

2024-10-08T08:07+0300

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ın önerisi, altın fiyatlarının tırmanışta olduğu bu dönemde yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına dayanıyor. Yaklaşık 400 milyar dolar değerinde altın stoğu olduğunu belirten Bahçıvan, bu varlığın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Modelin, konut piyasasını canlandırmanın yanı sıra Merkez Bankası rezervlerini de artırmayı hedeflediğini belirtti. "Vatandaş, yastık altındaki altınını getirerek ev peşinatını öder, Merkez Bankası bu altını alarak rezervlerini artırır ve sübvansiyonlu uzun vadeli konut kredisi sağlar" dedi.Yüzde 25 Peşinat, 15 Yıl Vadeli KrediBahçıvan, yeni model kapsamında ev alacakların peşinat olarak yüzde 25’ini altınla ödeyebileceğini, geri kalan kısım için ise 15 yıla kadar vadeli sübvansiyonlu konut kredisi sunulabileceğini öne sürdü. Bu sayede konut piyasasında yaşanan durgunluğun aşılabileceği ve altın fiyatlarındaki yükselişin ekonomik avantaja çevrilebileceği savunuluyor.'Ev kadınlarını ev sahibi yapabilir'Ekonomim Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz da modeli destekleyerek, yastık altı altının çoğunlukla ev kadınlarının elinde olduğunu vurguladı. Oğuz, "Bu model, ev kadınlarını tapu sahibi yapabilir. Altın bu kadar değer kazanmışken, kadınlar birikimlerini ev sahibi olmak için kullanabilir" ifadelerini kullandı.Yeni Konut Kredisi Kampanyası Gündemde mi?Bahçıvan’ın 'Altın Konut Modeli' önerisi, yeni bir konut kredisi kampanyası beklentisini de beraberinde getirdi. Yüksek faiz oranları nedeniyle durma noktasına gelen konut piyasasında, bu modelin uygulanması durumunda hareketlenme yaşanabileceği konuşuluyor.

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