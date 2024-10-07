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Yeni haftada altın için kritik alarm: İslam Memiş'ten 'önemli hareketlilik bekleniyor' diyerek takip için adres geldi
Yeni haftada altın için kritik alarm: İslam Memiş'ten 'önemli hareketlilik bekleniyor' diyerek takip için adres geldi
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz hafta küresel ve bölgesel gelişmeler, altın piyasasında dalgalanmaya yol açtı. ABD'de beklenenden yüksek gelen tarım dışı istihdam verileri ve... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T08:39+0300
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ABD’de Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri, beklentilerin çok üzerinde gelerek piyasaları hareketlendirdi. İstihdamda 150 bin artış beklenirken, gerçekleşen rakam 254 bin oldu. Bu veri ons altında bir yükselişi tetikledi. Aynı dönemde, Ortadoğu'da İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı altının yükselişine ivme kazandırdı.Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?7 Ekim 2024 itibarıyla Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 916 TL’den, çeyrek altın ise 4 bin 798 TL’den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise 19 bin 604 TL’den satışa sunuluyor. Ancak Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin TL sınırını geçti ve çeyrek altın 5 bin TL’nin üzerinde seyretmeye devam ediyor.Uzmanlar ne diyor?Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında bu hafta önemli veri hareketliliği olacağını, ancak piyasaların bu verilere sınırlı tepki vereceğini belirtti. Memiş, özellikle gram altın yatırımcısının ons altını yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı ve ons altında 2 bin 630-2 bin 680 dolar seviyelerinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.Memiş’in gram altın için verdiği tahmin ise 2 bin 980 TL ile 3 bin 80 TL arasında. Yatırımcılar, bu kritik seviyelere dikkat etmeli.Altında yükseliş devam edecek mi?ABD’den gelen güçlü veriler ve Ortadoğu’daki gerginlikler, altın fiyatlarını dalgalandırmaya devam ediyor. Uzmanlar bu hafta da altının yukarı yönlü hareket edebileceğini söylüyor. Yatırımcıların ons altını dikkatle takip etmesi öneriliyor.
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Yeni haftada altın için kritik alarm: İslam Memiş'ten 'önemli hareketlilik bekleniyor' diyerek takip için adres geldi

08:39 07.10.2024
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA
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Geçtiğimiz hafta küresel ve bölgesel gelişmeler, altın piyasasında dalgalanmaya yol açtı. ABD'de beklenenden yüksek gelen tarım dışı istihdam verileri ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı, Kapalıçarşı'da gram altını 3 bin TL’nin üzerine çıkardı. Peki, 7 Ekim haftasında altın fiyatları ne durumda?
ABD’de Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri, beklentilerin çok üzerinde gelerek piyasaları hareketlendirdi. İstihdamda 150 bin artış beklenirken, gerçekleşen rakam 254 bin oldu. Bu veri ons altında bir yükselişi tetikledi. Aynı dönemde, Ortadoğu'da İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı altının yükselişine ivme kazandırdı.

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

7 Ekim 2024 itibarıyla Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 916 TL’den, çeyrek altın ise 4 bin 798 TL’den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise 19 bin 604 TL’den satışa sunuluyor. Ancak Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin TL sınırını geçti ve çeyrek altın 5 bin TL’nin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Uzmanlar ne diyor?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında bu hafta önemli veri hareketliliği olacağını, ancak piyasaların bu verilere sınırlı tepki vereceğini belirtti. Memiş, özellikle gram altın yatırımcısının ons altını yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı ve ons altında 2 bin 630-2 bin 680 dolar seviyelerinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.
Memiş’in gram altın için verdiği tahmin ise 2 bin 980 TL ile 3 bin 80 TL arasında. Yatırımcılar, bu kritik seviyelere dikkat etmeli.

Altında yükseliş devam edecek mi?

ABD’den gelen güçlü veriler ve Ortadoğu’daki gerginlikler, altın fiyatlarını dalgalandırmaya devam ediyor. Uzmanlar bu hafta da altının yukarı yönlü hareket edebileceğini söylüyor. Yatırımcıların ons altını dikkatle takip etmesi öneriliyor.
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