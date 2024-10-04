https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oranlari-aciklandi-son-yagislar-etkili-oldu-mu-1088817409.html

İstanbul'daki barajların doluluk oranları açıklandı: Son yağışlar etkili oldu mu?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları açıklandı: Son yağışlar etkili oldu mu?

Sputnik Türkiye

İstanbul'un suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 37,4'e düştü. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, suyun... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T13:35+0300

2024-10-04T13:35+0300

2024-10-04T13:35+0300

türkiye

baraj

baraj gölü

istanbul

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İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İstanbul'un suyunu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 37,4'e düştü.İSKİ verilerine suyun en çok azaldığı baraj yüzde 5.18'le Kazandere barajı oldu. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 55. 83 doluluk oranıyla Elmalı barajı olarak kayıtlara geçti.İSKİ'nin 4 Ekim'de açıkladığı baraj doluluk oranları şöyle:Ömerli: 29.68Darlık:42.09Elmalı: 55.83Terkos: 53.53Alibey: 8.23Büyükçekmece: 39.89Sazlıdere: 47.71Istrancalar: 17.55Kazandere: 5.18Pabuçdere: 18.75

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/istanbulda-barajlarda-doluluk-orani-dokuz-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi-1088419567.html

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