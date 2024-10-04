https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oranlari-aciklandi-son-yagislar-etkili-oldu-mu-1088817409.html
İstanbul'daki barajların doluluk oranları açıklandı: Son yağışlar etkili oldu mu?
İstanbul'daki barajların doluluk oranları açıklandı: Son yağışlar etkili oldu mu?
Sputnik Türkiye
İstanbul'un suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 37,4'e düştü. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, suyun... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:35+0300
2024-10-04T13:35+0300
2024-10-04T13:35+0300
türkiye
baraj
baraj gölü
istanbul
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İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İstanbul'un suyunu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 37,4'e düştü.İSKİ verilerine suyun en çok azaldığı baraj yüzde 5.18'le Kazandere barajı oldu. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 55. 83 doluluk oranıyla Elmalı barajı olarak kayıtlara geçti.İSKİ'nin 4 Ekim'de açıkladığı baraj doluluk oranları şöyle:Ömerli: 29.68Darlık:42.09Elmalı: 55.83Terkos: 53.53Alibey: 8.23Büyükçekmece: 39.89Sazlıdere: 47.71Istrancalar: 17.55Kazandere: 5.18Pabuçdere: 18.75
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/istanbulda-barajlarda-doluluk-orani-dokuz-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi-1088419567.html
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baraj, baraj gölü, istanbul
baraj, baraj gölü, istanbul
İstanbul'daki barajların doluluk oranları açıklandı: Son yağışlar etkili oldu mu?
İstanbul'un suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 37,4'e düştü. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, suyun en çok azaldığı baraj yüzde 5.18'le Kazandere barajı oldu.
İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İstanbul'un suyunu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 37,4'e düştü.
İSKİ verilerine suyun en çok azaldığı baraj yüzde 5.18'le Kazandere barajı oldu. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 55. 83 doluluk oranıyla Elmalı barajı olarak kayıtlara geçti.
İSKİ'nin 4 Ekim'de açıkladığı baraj doluluk oranları şöyle: