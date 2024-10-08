https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/ak-partiden-yeni-anayasa-calistayi-ilki-yarin-yapilacak-1088972471.html
AK Parti'den 'yeni anayasa' çalıştayı: İlki yarın yapılacak
AK Parti'den 'yeni anayasa' çalıştayı: İlki yarın yapılacak
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında düzenlenecek "yeni anayasa çalıştayı"nın ilki yarın yapılacak. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T15:53+0300
2024-10-08T15:53+0300
2024-10-08T15:53+0300
türkiye
anayasa
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AK Parti'nin 'yeni anayasa çalıştayı'nın ilki yarın yapılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek çalıştaya, akademisyenler ve siyaset bilimciler katılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek çalıştay öncesi, Hayati Yazıcı basın toplantısı düzenleyecek.'Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı?'Yazıcı, çalıştayın içeriğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, çalıştayın uzmanların bir masa etrafında müzakeresiyle olacağını belirterek, şunları kaydetmişti:"Bilimsel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların görüşü ve önerilerini alacağız. Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı? Yöntemi ne olmalı? AK Parti'nin bundaki rolü nedir? Nihayet tasarlanan anayasanın mimarisi ve bu mimariye uygun şekillenmesine varıncaya kadar bu konuları müzakere edeceğiz. Sonra bunları rapora dönüştürüp, partimizin yetkili organlarına sunacağız."
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anayasa, ak parti
AK Parti'den 'yeni anayasa' çalıştayı: İlki yarın yapılacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında düzenlenecek "yeni anayasa çalıştayı"nın ilki yarın yapılacak.
AK Parti'nin 'yeni anayasa çalıştayı'nın ilki yarın yapılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek çalıştaya, akademisyenler ve siyaset bilimciler katılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek çalıştay öncesi, Hayati Yazıcı basın toplantısı düzenleyecek.
'Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı?'
Yazıcı, çalıştayın içeriğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, çalıştayın uzmanların bir masa etrafında müzakeresiyle olacağını belirterek, şunları kaydetmişti:
"Bilimsel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların görüşü ve önerilerini alacağız. Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı? Yöntemi ne olmalı? AK Parti'nin bundaki rolü nedir? Nihayet tasarlanan anayasanın mimarisi ve bu mimariye uygun şekillenmesine varıncaya kadar bu konuları müzakere edeceğiz. Sonra bunları rapora dönüştürüp, partimizin yetkili organlarına sunacağız."