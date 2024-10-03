https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ak-parti-sozcusu-omer-celik-israil-durdurulmazsa-bolgesel-savas-cikar-1088780472.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail durdurulmazsa bölgesel savaş çıkar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail durdurulmazsa bölgesel savaş çıkar
Sputnik Türkiye
Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde basın mensupları ile buluşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili açıklamalarda... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T17:18+0300
2024-10-03T17:18+0300
2024-10-03T17:43+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TEKNOFEST'te gündeme ilişkin yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'e ev sahipliği yapan Adana'yı ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. Orta Doğu'da bölgesel savaş hakkında konuşan Ömer Çelik ''Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir'' dedi.'Pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir'İsrail yönetiminin, Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması hakkında konuşan Ömer Çelik, şöyle konuştu:'Dünyanın en iki yüzlü sözü'İsrail'in savunma hakkı konusuna değinen AK Parti Sözcüsü ''Suikast düzenleyen bir devlet, tek tek herkesi hedef alan bir devlet. 7 Ekim sonrası Netanyahu tarafından yapılan açıklamada, 'Sınırları değiştireceğiz' olmuştur. İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesi, dünyanın en iki yüzlü sözüdür. Bu cümleyi kuranlar, İsrail'in daha çok kadın ve çocuk öldürmesine imkan tanıyan zemini hazırlıyorlar'' ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/milli-guvenlik-kurulu-basladi-ana-gundem-ortadogu-ve-israil-saldirilari-1088776424.html
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ak parti, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, savaş, teknofest, adana, lübnan, filistin, gazze
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail durdurulmazsa bölgesel savaş çıkar
17:18 03.10.2024 (güncellendi: 17:43 03.10.2024)
Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde basın mensupları ile buluşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail'in herkese saldırmayı kendinde hak gördüğünü söyleyen AK Parti Sözcüsü Çelik, Batı'nın saldırılara sessiz kalmasına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TEKNOFEST'te gündeme ilişkin yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.
Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'e ev sahipliği yapan Adana'yı ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. Orta Doğu'da bölgesel savaş hakkında konuşan Ömer Çelik ''Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir'' dedi.
'Pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir'
İsrail yönetiminin, Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması hakkında konuşan Ömer Çelik, şöyle konuştu:
BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail’in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler. Netanyahu ve çetesinin yaptıkları, 'Biz istediğimiz yere saldırırız ama hiç kimsenin bize saldırmaya hakkı yoktur.' demektir.
'Dünyanın en iki yüzlü sözü'
İsrail'in savunma hakkı konusuna değinen AK Parti Sözcüsü ''Suikast düzenleyen bir devlet, tek tek herkesi hedef alan bir devlet. 7 Ekim sonrası Netanyahu tarafından yapılan açıklamada, 'Sınırları değiştireceğiz' olmuştur. İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesi, dünyanın en iki yüzlü sözüdür. Bu cümleyi kuranlar, İsrail'in daha çok kadın ve çocuk öldürmesine imkan tanıyan zemini hazırlıyorlar'' ifadesinde bulundu.