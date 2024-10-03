https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ak-parti-sozcusu-omer-celik-israil-durdurulmazsa-bolgesel-savas-cikar-1088780472.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail durdurulmazsa bölgesel savaş çıkar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail durdurulmazsa bölgesel savaş çıkar

Sputnik Türkiye

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde basın mensupları ile buluşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili açıklamalarda... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T17:18+0300

2024-10-03T17:18+0300

2024-10-03T17:43+0300

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TEKNOFEST'te gündeme ilişkin yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'e ev sahipliği yapan Adana'yı ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. Orta Doğu'da bölgesel savaş hakkında konuşan Ömer Çelik ''Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir'' dedi.'Pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir'İsrail yönetiminin, Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması hakkında konuşan Ömer Çelik, şöyle konuştu:'Dünyanın en iki yüzlü sözü'İsrail'in savunma hakkı konusuna değinen AK Parti Sözcüsü ''Suikast düzenleyen bir devlet, tek tek herkesi hedef alan bir devlet. 7 Ekim sonrası Netanyahu tarafından yapılan açıklamada, 'Sınırları değiştireceğiz' olmuştur. İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesi, dünyanın en iki yüzlü sözüdür. Bu cümleyi kuranlar, İsrail'in daha çok kadın ve çocuk öldürmesine imkan tanıyan zemini hazırlıyorlar'' ifadesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/milli-guvenlik-kurulu-basladi-ana-gundem-ortadogu-ve-israil-saldirilari-1088776424.html

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