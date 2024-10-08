https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/adanada-parcalanmis-halde-ceset-bulundu-1088983674.html
Adana'da parçalanmış halde ceset bulundu
Adana'da parçalanmış halde ceset bulundu
Sputnik Türkiye
Adana Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu üzerinde öğle saatlerinde, sazlıkta ceset olduğunu fark eden işçi durumu yetkililere bildirdi... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T20:09+0300
2024-10-08T20:09+0300
2024-10-08T20:09+0300
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ceyhan
ceset
çiftçi
ceset torbası
adli tıp kurumu
cinayet
cinayet masası
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu. Adana Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sazlık alanda parçalanmış halde erkek cesedini görenler polise haber verdi. Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarında olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/elon-musk-katilmak-istedigini-aciklamisti-adana-teknofest-ne-zaman-1088347476.html
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adana, ceyhan, ceset, çiftçi, ceset torbası, adli tıp kurumu, cinayet, cinayet masası, polis
adana, ceyhan, ceset, çiftçi, ceset torbası, adli tıp kurumu, cinayet, cinayet masası, polis
Adana'da parçalanmış halde ceset bulundu
Adana Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu üzerinde öğle saatlerinde, sazlıkta ceset olduğunu fark eden işçi durumu yetkililere bildirdi. Sazlıkta yapılan incelemelerde parçalara ayrılmış halde 50'li yaşlarda olan erkek cesedi bulundu.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu.
Adana Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sazlık alanda parçalanmış halde erkek cesedini görenler polise haber verdi. Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarında olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.