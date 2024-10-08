https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/adanada-parcalanmis-halde-ceset-bulundu-1088983674.html

Adana'da parçalanmış halde ceset bulundu

Adana'da parçalanmış halde ceset bulundu

Sputnik Türkiye

Adana Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu üzerinde öğle saatlerinde, sazlıkta ceset olduğunu fark eden işçi durumu yetkililere bildirdi... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T20:09+0300

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türkiye

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ceset

çiftçi

ceset torbası

adli tıp kurumu

cinayet

cinayet masası

polis

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu. Adana Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sazlık alanda parçalanmış halde erkek cesedini görenler polise haber verdi. Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarında olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sputnik Türkiye

adana, ceyhan, ceset, çiftçi, ceset torbası, adli tıp kurumu, cinayet, cinayet masası, polis