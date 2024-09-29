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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meksikada-kasirga-koptu-ulkede-can-kaybi-22ye-yukseldi-1088587707.html
Meksika'da 'kasırga koptu', ülkede can kaybı 22'ye yükseldi
Meksika'da 'kasırga koptu', ülkede can kaybı 22'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Geçen pazartesi meydana gelen John Kasırgası'nda, yetkililer Meksika'nın en yoksul eyaletlerinden biri olan Guerrero'da 18 kişinin, Oaxaca'da 3 kişinin ve... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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Kuzey Amerika'yı vuran John Kasırgası'nda Meksika'da can kaybı 22'ye yükseldi.Meksika'nın güneyini vuran John Kasırgası'nda ölü sayısı 22'ye yükseldi. Geçen pazartesi günü vuran John Kasırgası'nda sel ve toprak kaymaları yaşandı. Meksikalı yetkililer, ülkenin en yoksul eyaletlerinden biri olan Guerrero'da 18 kişinin, Oaxaca'da 3 kişinin ve Michoacan'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.John Kasırgası nedir?John Kasırgası, tropikal bir siklon olup, belirli yıllarda meydana gelen ve genellikle Doğu Pasifik Okyanusu'nda oluşan fırtınalar olarak tanınır. Kasırgalar, belirli yıllarda oluşan tropikal siklonlara genellikle alfabetik sırayla verilen adlarla tanımlanır. John adı, bu kasırgaların isimlendirme sisteminde kullanılan bir isimdir.Bu tür kasırgalar genellikle yaz ve sonbahar aylarında, Pasifik Okyanusu'nun doğu kesiminde, özellikle Meksika ve Kaliforniya kıyıları boyunca etkili olabilirler. Kasırgalar, şiddetli rüzgarlar, yoğun yağış ve dev dalgalar oluşturarak kıyı bölgelerinde ciddi hasarlara yol açabilir. Kasırgalar, okyanus sularının sıcak olduğu bölgelerde meydana gelir ve enerji alarak büyürler.En bilinen örneklerden biri, 1994'teki John Kasırgası. Bu kasırga, hem Doğu Pasifik hem de Batı Pasifik okyanuslarını geçen, tarihin en uzun süre devam eden tropikal siklonlarından biri olarak kaydedildi. 31 gün boyunca devam eden bu kasırga, uzun yolculuğu boyunca hem kasırga hem de tropikal fırtına seviyelerine inip çıktığı ifade edildi.Özetle, John Kasırgası, farklı yıllarda meydana gelen, genellikle Doğu Pasifik Okyanusu'nda oluşan bir tropikal siklonu ifade eden bir doğa olayı olarak bilinir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/abdyi-dev-hortum-ve-kasirga-vurdu-bircok-kasaba-yerle-bir-oldu--1081731939.html
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meksika, kasırga, amerika, güney amerika, latin amerika, doğal afet, kuzey amerika
meksika, kasırga, amerika, güney amerika, latin amerika, doğal afet, kuzey amerika

Meksika'da 'kasırga koptu', ülkede can kaybı 22'ye yükseldi

21:19 29.09.2024 (güncellendi: 21:23 29.09.2024)
© İHA / İHA-AW297666Meksika
Meksika - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© İHA / İHA-AW297666
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Geçen pazartesi meydana gelen John Kasırgası'nda, yetkililer Meksika'nın en yoksul eyaletlerinden biri olan Guerrero'da 18 kişinin, Oaxaca'da 3 kişinin ve Michoacan'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Meksika'da toplam can kaybı ise 22'ye yükseldi.
Kuzey Amerika'yı vuran John Kasırgası'nda Meksika'da can kaybı 22'ye yükseldi.
Meksika'nın güneyini vuran John Kasırgası'nda ölü sayısı 22'ye yükseldi. Geçen pazartesi günü vuran John Kasırgası'nda sel ve toprak kaymaları yaşandı. Meksikalı yetkililer, ülkenin en yoksul eyaletlerinden biri olan Guerrero'da 18 kişinin, Oaxaca'da 3 kişinin ve Michoacan'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

John Kasırgası nedir?

John Kasırgası, tropikal bir siklon olup, belirli yıllarda meydana gelen ve genellikle Doğu Pasifik Okyanusu'nda oluşan fırtınalar olarak tanınır. Kasırgalar, belirli yıllarda oluşan tropikal siklonlara genellikle alfabetik sırayla verilen adlarla tanımlanır. John adı, bu kasırgaların isimlendirme sisteminde kullanılan bir isimdir.
Bu tür kasırgalar genellikle yaz ve sonbahar aylarında, Pasifik Okyanusu'nun doğu kesiminde, özellikle Meksika ve Kaliforniya kıyıları boyunca etkili olabilirler. Kasırgalar, şiddetli rüzgarlar, yoğun yağış ve dev dalgalar oluşturarak kıyı bölgelerinde ciddi hasarlara yol açabilir. Kasırgalar, okyanus sularının sıcak olduğu bölgelerde meydana gelir ve enerji alarak büyürler.
En bilinen örneklerden biri, 1994'teki John Kasırgası. Bu kasırga, hem Doğu Pasifik hem de Batı Pasifik okyanuslarını geçen, tarihin en uzun süre devam eden tropikal siklonlarından biri olarak kaydedildi. 31 gün boyunca devam eden bu kasırga, uzun yolculuğu boyunca hem kasırga hem de tropikal fırtına seviyelerine inip çıktığı ifade edildi.
Özetle, John Kasırgası, farklı yıllarda meydana gelen, genellikle Doğu Pasifik Okyanusu'nda oluşan bir tropikal siklonu ifade eden bir doğa olayı olarak bilinir.
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