https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/abd-medyasi-israil-iranin-nukleer-tesislerine-saldirmayacak-1088963122.html
ABD medyası: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak
ABD medyası: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak
Sputnik Türkiye
New York Times gazetesi, İsrail'in İran’ın füze saldırısına karşılık olarak bu ülkenin nükleer tesislerine saldırmayacağını, bunun yerine askeri tesislere... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T12:13+0300
2024-10-08T12:13+0300
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the new york times (nyt)
israil
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nükleer tesis
askeri tesis
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New York Times, İsrail’in eski ve mevcut üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail’in İran’a yönelik olası operasyonunda nükleer tesislerinin hedef alınmayacağını yazdı.Haberde, “İsrail'in Salı günkü füze saldırısına cevaben İran'a yönelik muhtemel ilk saldırısı askeri üslere ve muhtemelen istihbarat ve komuta merkezlerine odaklanacak... En azından başlangıçta İsrail muhtemelen İran'ın en önemli nükleer tesislerini hedef almayacak” ifadesine yer verildi.Nükleer tesislerin hedef olarak seçilmesinin, İran'ın çatışmayı daha fazla tırmandırması ihtimaline karşı sonraya bırakılmış olabileceği kaydedildi.İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini ileri sürmüştü.Saldırı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde olduğunu ve politikasının tamamen çöktüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/venezuella-lideri-maduro-hamas-ve-hizbullah-liderleri-ateskesi-engellemek-icin-olduruldu-1088951432.html
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abd, the new york times (nyt), israil, iran, saldırı, nükleer tesis, askeri tesis
abd, the new york times (nyt), israil, iran, saldırı, nükleer tesis, askeri tesis
ABD medyası: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak
12:13 08.10.2024 (güncellendi: 12:14 08.10.2024)
New York Times gazetesi, İsrail'in İran’ın füze saldırısına karşılık olarak bu ülkenin nükleer tesislerine saldırmayacağını, bunun yerine askeri tesislere odaklanacağını belirtti.
New York Times
, İsrail’in eski ve mevcut üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail’in İran’a yönelik olası operasyonunda nükleer tesislerinin hedef alınmayacağını yazdı.
Haberde, “İsrail'in Salı günkü füze saldırısına cevaben İran'a yönelik muhtemel ilk saldırısı askeri üslere ve muhtemelen istihbarat ve komuta merkezlerine odaklanacak... En azından başlangıçta İsrail muhtemelen İran'ın en önemli nükleer tesislerini hedef almayacak” ifadesine yer verildi.
Nükleer tesislerin hedef olarak seçilmesinin, İran'ın çatışmayı daha fazla tırmandırması ihtimaline karşı sonraya bırakılmış olabileceği kaydedildi.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini ileri sürmüştü.
Saldırı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde olduğunu ve politikasının tamamen çöktüğünü ifade etmişti.