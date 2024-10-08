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'9 yıldır hayat ters gidiyor' dedi: 'Ters ev' yaptı
'9 yıldır hayat ters gidiyor' dedi: 'Ters ev' yaptı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da yaşayan Mustafa Taşkıran isimli bir kişi, dışarıdan her şeyin ters gözüktüğü fakat evin içinin düz olduğu bir ev yaptı. Taşkıran, evin yapılış... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T01:33+0300
2024-10-08T01:33+0300
yaşam
ev
ters ev
tekirdağ
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Mustafa Taşkıran ters gözüken bir ev projesi yaptı. 2015 yılından itibaren dünyada ve Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle böyle bir proje yaptığını ifade eden Mustafa Taşkıran, ters evin herkesin ziyaretine açık olduğunu ifade etti.'Burasının yapılış amacı 2015 yılından beri başımıza gelen kötü olaylardır'9 yıldır hayatın ters gittiğini ifade eden Taşkıran, evin yapılış amacını şöyle aktardı:'Herkes ücretsiz olarak ziyaret edebilir'Herkesin ücretsiz olarak burayı ziyaret edebileceğini söyleyen Taşkıran, “En önemlisi de burada yaşayan insanlara, halka aileleriyle birlikte kapımız her zaman açıktır. Burası diğer ters evler gibi değil. Belediyelerin, sosyal tesislerin yaptığı gibi ücretli bir alan değil, tamamen herkese ücretsiz bir alandır” ifadelerini kullandı.'Oyuncaklar, masalar ve kapımız bile ters'Ters evin bir fotoğraftan yola çıkılarak tasarlandığını ifade eden Taşkıran, “Biz burayı 3 ay gibi bir sürede tamamladık. İlk defa böyle bir ev yapmayı hayal ettiğimiz için yaparken çok zorlandık. Bir fotoğraftan esinlenerek yaptığımız bu ev, tamamen kendi eserimizdir. Fotoğraftan gördüğümüz gibi tüm parçaları birleştirerek oyuncaklarımızı, masamızı ve kapılarımızı ters olarak hayata geçirdik” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/mantar-toplamaya-cikti-goktasi-topladi-1088941399.html
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ters ev
ters ev

'9 yıldır hayat ters gidiyor' dedi: 'Ters ev' yaptı

01:33 08.10.2024
© İHA / BERKE ÖZEN-AW302970Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Mustafa Taşkıran'ın yapmış olduğu ters ev projesi ilgi çekiyor. 2015 yılından itibaren dünyada ve Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle böyle bir proje yaptığını ifade eden Mustafa Taşkıran, evin herkesin ziyaretine açık olduğunu ifade etti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Mustafa Taşkıran'ın yapmış olduğu ters ev projesi ilgi çekiyor. 2015 yılından itibaren dünyada ve Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle böyle bir proje yaptığını ifade eden Mustafa Taşkıran, evin herkesin ziyaretine açık olduğunu ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© İHA / BERKE ÖZEN-AW302970
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Tekirdağ'da yaşayan Mustafa Taşkıran isimli bir kişi, dışarıdan her şeyin ters gözüktüğü fakat evin içinin düz olduğu bir ev yaptı. Taşkıran, evin yapılış amacının 2015 yılından beri Türkiye'de yaşanan kötü olaylar olduğunu söyledi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Mustafa Taşkıran ters gözüken bir ev projesi yaptı. 2015 yılından itibaren dünyada ve Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle böyle bir proje yaptığını ifade eden Mustafa Taşkıran, ters evin herkesin ziyaretine açık olduğunu ifade etti.

'Burasının yapılış amacı 2015 yılından beri başımıza gelen kötü olaylardır'

9 yıldır hayatın ters gittiğini ifade eden Taşkıran, evin yapılış amacını şöyle aktardı:
“Burasının yapılış amacı 2015 yılından beri başımıza gelen kötü olaylardır. Hain bir darbe girişimi yaşadık. Hemen arkasından bir ekonomik kriz oldu. Bunların ardından dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran pandemi bizi derinden etkiledi, 2 yıl evimizden çıkamadık. Karadeniz'de, İç Anadolu'da yaşanan doğal afetler; derelerin taşması, insanların evlerini kaybetmesi bizleri çok üzdü. Yaşanan 6 Şubat Depremi bizleri hem maddi hem manevi olarak etkiledi. İnşallah Allah bu yaşanan olayların tekrarını yaşatmasın. 2015 yılından 2024 yılına kadar yaşanan bu olaylar 9 yıldır yaşamımızı ters olarak etkiliyor. Bizler de mizah amaçlı ters ev yapmak istedik ve ailemizle birlikte burada hafta sonları vakit geçireceğiz.”

'Herkes ücretsiz olarak ziyaret edebilir'

Herkesin ücretsiz olarak burayı ziyaret edebileceğini söyleyen Taşkıran, “En önemlisi de burada yaşayan insanlara, halka aileleriyle birlikte kapımız her zaman açıktır. Burası diğer ters evler gibi değil. Belediyelerin, sosyal tesislerin yaptığı gibi ücretli bir alan değil, tamamen herkese ücretsiz bir alandır” ifadelerini kullandı.

'Oyuncaklar, masalar ve kapımız bile ters'

Ters evin bir fotoğraftan yola çıkılarak tasarlandığını ifade eden Taşkıran, “Biz burayı 3 ay gibi bir sürede tamamladık. İlk defa böyle bir ev yapmayı hayal ettiğimiz için yaparken çok zorlandık. Bir fotoğraftan esinlenerek yaptığımız bu ev, tamamen kendi eserimizdir. Fotoğraftan gördüğümüz gibi tüm parçaları birleştirerek oyuncaklarımızı, masamızı ve kapılarımızı ters olarak hayata geçirdik” dedi.
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