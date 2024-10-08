https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/9-yildir-hayat-ters-gidiyor-dedi-ters-ev-yapti-1088943774.html

'9 yıldır hayat ters gidiyor' dedi: 'Ters ev' yaptı

'9 yıldır hayat ters gidiyor' dedi: 'Ters ev' yaptı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da yaşayan Mustafa Taşkıran isimli bir kişi, dışarıdan her şeyin ters gözüktüğü fakat evin içinin düz olduğu bir ev yaptı. Taşkıran, evin yapılış... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T01:33+0300

2024-10-08T01:33+0300

2024-10-08T01:33+0300

yaşam

ev

ters ev

tekirdağ

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Mustafa Taşkıran ters gözüken bir ev projesi yaptı. 2015 yılından itibaren dünyada ve Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle böyle bir proje yaptığını ifade eden Mustafa Taşkıran, ters evin herkesin ziyaretine açık olduğunu ifade etti.'Burasının yapılış amacı 2015 yılından beri başımıza gelen kötü olaylardır'9 yıldır hayatın ters gittiğini ifade eden Taşkıran, evin yapılış amacını şöyle aktardı:'Herkes ücretsiz olarak ziyaret edebilir'Herkesin ücretsiz olarak burayı ziyaret edebileceğini söyleyen Taşkıran, “En önemlisi de burada yaşayan insanlara, halka aileleriyle birlikte kapımız her zaman açıktır. Burası diğer ters evler gibi değil. Belediyelerin, sosyal tesislerin yaptığı gibi ücretli bir alan değil, tamamen herkese ücretsiz bir alandır” ifadelerini kullandı.'Oyuncaklar, masalar ve kapımız bile ters'Ters evin bir fotoğraftan yola çıkılarak tasarlandığını ifade eden Taşkıran, “Biz burayı 3 ay gibi bir sürede tamamladık. İlk defa böyle bir ev yapmayı hayal ettiğimiz için yaparken çok zorlandık. Bir fotoğraftan esinlenerek yaptığımız bu ev, tamamen kendi eserimizdir. Fotoğraftan gördüğümüz gibi tüm parçaları birleştirerek oyuncaklarımızı, masamızı ve kapılarımızı ters olarak hayata geçirdik” dedi.

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tekirdağ

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ters ev