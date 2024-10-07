https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/uzmani-uyardi-diyet-programlari-parmak-izi-gibidir-1088955898.html

Uzmanı uyardı: Diyet programları parmak izi gibidir

Uzmanı uyardı: Diyet programları parmak izi gibidir

Sputnik Türkiye

Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk olan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Müge Arslan... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T14:05+0300

2024-10-07T14:05+0300

2024-10-08T11:12+0300

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Yeni Şeyler Rehberi 7 Ekim Sputnik Türkiye Yeni Şeyler Rehberi 7 Ekim

Doç. Dr. Müge Arslan, 21 gün süren diyetlerle kalıcı bir değişimin sağlanabileceği yönünde yaygın inanışın gerçeğini yansıtmadığını dile getirerek, "Şeker türü çok önemli. Şeker sadece çayda veya ekmekte bulunmaz; meyvelerde de şeker, yani fruktoz vardır. Bu nedenle tamamen şekersiz bir diyetin sürdürülmesi mümkün değildir, çünkü besinlerin içerisinde görünmeyen alınan şeker türleri de mevcuttur." dedi.Arslan, sözlerine şöyle devam etti:Amaç sağlıklı kilo verme mi?Günde iki öğün mü yoksa üç öğün mü tüketilmesi gerekir konusuna da değinen Doç. Dr. Müge Arslan, şöyle ekledi:Günde 2 litre su herkes için geçerli bir kural değil!Su tüketimi konusunda da bireysel farklılıkların dikkate alınmadığını belirten Doç. Dr. Müge Arslan, “Günde 2 litre su herkes için geçerli bir kural değildir. Su tüketimi, bireyin yaşam tarzına göre ayarlanmalı ve uzun vadede davranış değişikliği yaparak sürdürülebilir hale getirmek önemli" dedi.Diyet programları parmak izi gibi…Doç. Dr. Müge Arslan, beslenme programlarının bireye özel olması gerektiğinin de altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

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2024

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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