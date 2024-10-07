https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/umraniyede-bir-apartman-dairesine-silahla-ates-acildi-1088891715.html
Ümraniye'de bir apartman dairesine silahla ateş açıldı
Ümraniye'de bir apartman dairesine silahla ateş açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ümraniye'de kimliği belirsiz kişilerce bir apartmanın giriş katındaki daireye ateş açıldı. Güvenlik güçleri saldırganları arıyor. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T00:07+0300
2024-10-07T00:07+0300
2024-10-07T00:07+0300
türkiye
ümraniye
silahlı saldırı
apartman
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Ümraniye'de Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan daireye silahla ateş eden şüpheli ya da şüpheliler motosikletle kaçtı.İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, incelemede dairenin camı ile duvarına mermi isabet ettiği belirlendi.Güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/iki-hirsiz-imitasyon-takilarin-satildigi-magazayi-soydu-aslinda-vitrinde-altin-kaplama-olduklarini-1088888949.html
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ümraniye, silahlı saldırı, apartman
ümraniye, silahlı saldırı, apartman
Ümraniye'de bir apartman dairesine silahla ateş açıldı
İstanbul Ümraniye'de kimliği belirsiz kişilerce bir apartmanın giriş katındaki daireye ateş açıldı. Güvenlik güçleri saldırganları arıyor.
Ümraniye'de Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan daireye silahla ateş eden şüpheli ya da şüpheliler motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, incelemede dairenin camı ile duvarına mermi isabet ettiği belirlendi.
Güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.