https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/umraniyede-bir-apartman-dairesine-silahla-ates-acildi-1088891715.html

Ümraniye'de bir apartman dairesine silahla ateş açıldı

Ümraniye'de bir apartman dairesine silahla ateş açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Ümraniye'de kimliği belirsiz kişilerce bir apartmanın giriş katındaki daireye ateş açıldı. Güvenlik güçleri saldırganları arıyor. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T00:07+0300

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türkiye

ümraniye

silahlı saldırı

apartman

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Ümraniye'de Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan daireye silahla ateş eden şüpheli ya da şüpheliler motosikletle kaçtı.İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, incelemede dairenin camı ile duvarına mermi isabet ettiği belirlendi.Güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

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türkiye

ümraniye

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ümraniye, silahlı saldırı, apartman