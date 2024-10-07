https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/telegramin-kurucusu-durovun-kiz-arkadasi-tutuklanmasi-ardindan-yasadigi-stres-nedeniyle-bebegini-1088907982.html

Telegram'ın kurucusu Durov'un kız arkadaşı, tutuklanması ardından yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini söyledi

Telegram'ın kurucusu Durov'un kız arkadaşı, tutuklanması ardından yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini söyledi

Sputnik Türkiye

Telegram kurucusu Pavel Durov’un sevgilisi, Fransa'da gözaltına alınması ardından düşük yaptığını açıkladı. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T11:51+0300

2024-10-07T11:51+0300

2024-10-07T11:51+0300

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Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un sevgilisi Yulia Vavilova, Durov'un Fransa'da tutuklanmasının ardından yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini iddia etti. 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Vavilova, Ağustos ayı sonlarında Fransa’da Durov ile birlikte kısa süreliğine gözaltına alınmış, daha sonra sorgulanmak üzere çağrılmıştı. Pavel Durov, Ağustos ayı sonunda Paris’e indiğinde çeşitli suçlamalarla tutuklanmıştı. Bu suçlamalar arasında yetkililerle işbirliği yapmayı reddetmek ve organize suç örgütleri tarafından kullanıldığı iddia edilen bir platformu yönetmek yer alıyordu. Durov, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı ancak davası devam ederken ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Hamile olduğu için sorguya gitmemiştiParis’te Durov’un tutuklanmasından yaklaşık bir gün sonra hamile olduğunu öğrendiğini belirten Vavilova, ilk olarak Durov ile birlikte gözaltına alındığını ancak aynı gün serbest bırakıldığını söyledi. Fransız polisi daha sonra onu sorguya çağırdı ancak doktorunun tavsiyesi üzerine bu davete katılmadığını belirtti. Buna rağmen, dört hafta sonra üç ila dört saat süren bir sorguya girmek zorunda kaldığını açıkladı. Fransız medyasına göre, 39 yaşındaki milyarder Durov, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.'Online şiddete uğradım' Paris'te kız arkadaşının Instagram'da paylaştığı fotoğraflar nedeniyle tutuklandığı iddiaları ardından Pavel'ın kız arkadaşı, Telegram'da şöyle yazdı: Pavel Durov, Telegram kanalında hikayeyi doğrulayarak, hamilelik haberini avukatından polis sorgusu sırasında öğrendiğini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/durovdan-gozalti-sonrasi-ilk-aciklama-fransiz-yetkililerin-sorulari-sasirtici-geldi-1087706178.html

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