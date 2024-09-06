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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/durovdan-gozalti-sonrasi-ilk-aciklama-fransiz-yetkililerin-sorulari-sasirtici-geldi-1087706178.html
Durov’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: Fransız yetkililerin soruları ‘şaşırtıcı’ geldi
Durov’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: Fransız yetkililerin soruları ‘şaşırtıcı’ geldi
Sputnik Türkiye
Fransa’da 24 Ağustos'ta gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, serbest kalmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, Fransız yetkililerin... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T00:56+0300
2024-09-06T01:11+0300
dünya
pavel durov
telegram
fransa
paris
gözaltı
kefalet
yardım hattı
mahkeme
adli kontrol
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Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alınmasıyla ilgili Telegram'dan bir açıklama yayınladı.Açıklamasında Fransız yetkililerin kendisine yönelttiği soruları ‘şaşırtıcı’ olarak nitelendiren Durov, uzun zaman önce ülkede terörle mücadele için Telegram ile Paris arasında bir ‘yardım hattı’ kurulmasına bizzat katkı sağladığını vurguladı.Durov, “Geçen ay Paris'e geldikten sonra dört gün boyunca polis tarafından sorgulandım. Telegram'ın başkaları tarafından yasa dışı kullanımından kişisel olarak sorumlu olabileceğim söylendi. Bu, birkaç nedenden dolayı şaşırtıcı” ifadelerine yer verdi.Herhangi bir devletin bir internet hizmetinden memnun olmaması durumunda, mevcut pratiğin platformun sahibine karşı değil, çevrimiçi hizmete karşı dava açtığını gösterdiğini belirten Durov, "Çevrimiçi bir hizmetin CEO'sunu, işlettiği bir platformda üçüncü şahıslar tarafından işlenen suçlardan dolayı kovuşturmak için akıllı telefon öncesi yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır” değerlendirmesinde bulundu.Telegram'ın ‘anarşist bir cennet’ olduğu yönündeki iddiaları kesinlikle yanlış olarak nitelendiren Durov, platform yönetiminin her gün milyonlarca tehlikeli yayını ve kanalı kaldırdığına dikkat çekerek, "Bazı medya organlarında Telegram'ın bir tür anarşist cennet olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Her gün milyonlarca zararlı gönderi ve kanalı kaldırıyoruz. Günlükşeffaflık raporları yayınlıyoruz. Acil moderasyon taleplerini daha hızlı işleme almak için STK'larla doğrudan yardım hatlarımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.Durov, 28 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu 10 farklı suçla hakim karşısına çıkacak olan Durov'a yurtdışına çıkma yasağı ve haftada iki kez poliste imza atma zorunluluğu getirilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/dunya-liderleri-kullanmaya-devam-ediyor-telegram-gercekten-tehlikeli-bir-platform-mu-1087458793.html
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pavel durov, telegram, fransa, paris, gözaltı, kefalet, yardım hattı, mahkeme, adli kontrol
pavel durov, telegram, fransa, paris, gözaltı, kefalet, yardım hattı, mahkeme, adli kontrol

Durov’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: Fransız yetkililerin soruları ‘şaşırtıcı’ geldi

00:56 06.09.2024 (güncellendi: 01:11 06.09.2024)
© AP Photo / Tatan SyuflanaPavel Durov
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
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Fransa’da 24 Ağustos'ta gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, serbest kalmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, Fransız yetkililerin sorularını şaşırtıcı bulduğunu söyledi.
Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alınmasıyla ilgili Telegram'dan bir açıklama yayınladı.
Açıklamasında Fransız yetkililerin kendisine yönelttiği soruları ‘şaşırtıcı’ olarak nitelendiren Durov, uzun zaman önce ülkede terörle mücadele için Telegram ile Paris arasında bir ‘yardım hattı’ kurulmasına bizzat katkı sağladığını vurguladı.
Durov, “Geçen ay Paris'e geldikten sonra dört gün boyunca polis tarafından sorgulandım. Telegram'ın başkaları tarafından yasa dışı kullanımından kişisel olarak sorumlu olabileceğim söylendi. Bu, birkaç nedenden dolayı şaşırtıcı” ifadelerine yer verdi.
Herhangi bir devletin bir internet hizmetinden memnun olmaması durumunda, mevcut pratiğin platformun sahibine karşı değil, çevrimiçi hizmete karşı dava açtığını gösterdiğini belirten Durov, "Çevrimiçi bir hizmetin CEO'sunu, işlettiği bir platformda üçüncü şahıslar tarafından işlenen suçlardan dolayı kovuşturmak için akıllı telefon öncesi yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır” değerlendirmesinde bulundu.
Telegram'ın ‘anarşist bir cennet’ olduğu yönündeki iddiaları kesinlikle yanlış olarak nitelendiren Durov, platform yönetiminin her gün milyonlarca tehlikeli yayını ve kanalı kaldırdığına dikkat çekerek, "Bazı medya organlarında Telegram'ın bir tür anarşist cennet olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Her gün milyonlarca zararlı gönderi ve kanalı kaldırıyoruz. Günlükşeffaflık raporları yayınlıyoruz. Acil moderasyon taleplerini daha hızlı işleme almak için STK'larla doğrudan yardım hatlarımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.
Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.
Durov, 28 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu 10 farklı suçla hakim karşısına çıkacak olan Durov'a yurtdışına çıkma yasağı ve haftada iki kez poliste imza atma zorunluluğu getirilmiş durumda.
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
DÜNYA
Dünya liderleri kullanmaya devam ediyor: Telegram gerçekten 'tehlikeli' bir platform mu?
30 Ağustos, 15:23
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