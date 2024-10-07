https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tel-aviv-semalarinda-dort-guclu-patlama-meydana-geldi-1088942399.html
Tel Aviv semalarında dört güçlü patlama meydana geldi
Tel Aviv semalarında dört güçlü patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
Tel Aviv üzerinde en az 4 güçlü patlamanın meydana geldiği, hava savunma sisteminin çalıştığı bildirildi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T23:53+0300
2024-10-07T23:53+0300
2024-10-08T00:00+0300
dünya
israil
tel aviv
hava savunma sistemi
patlama
alarm
kırmızı alarm
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Pazartesi akşamı Tel Aviv ve İsrail’in orta kısımlarında hava saldırısı olduğuna işaret eden siren sesleri duyuldu.Te Aviv semalarında, hava savunmasının çalışmasından kaynaklandığı düşünülen en az dört güçlü patlama sesi duyuldu.İsrail’in Tzeva Adom (kırmızı alarm) füze uyarı sisteminin verilerine göre, Tel Aviv’in kuzey ve doğu banliyölerinde de hava saldırısı alarmı devreye girdi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan birkaç füze ateşlendiğinin kaydedildiğini bildirdi. Henüz füzelerin düştüğüne veya olası can kaybına ilişkin bir bilgi gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/husiler-israilin-yafa-ve-eylat-kentlerini-balistik-fuze-ve-ihalarla-vurdugunu-duyurdu-1088941751.html
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israil, tel aviv, hava savunma sistemi, patlama, alarm, kırmızı alarm
israil, tel aviv, hava savunma sistemi, patlama, alarm, kırmızı alarm
Tel Aviv semalarında dört güçlü patlama meydana geldi
23:53 07.10.2024 (güncellendi: 00:00 08.10.2024)
Tel Aviv üzerinde en az 4 güçlü patlamanın meydana geldiği, hava savunma sisteminin çalıştığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Pazartesi akşamı Tel Aviv ve İsrail’in orta kısımlarında hava saldırısı olduğuna işaret eden siren sesleri duyuldu.
Te Aviv semalarında, hava savunmasının çalışmasından kaynaklandığı düşünülen en az dört güçlü patlama sesi duyuldu.
İsrail’in Tzeva Adom (kırmızı alarm) füze uyarı sisteminin verilerine göre, Tel Aviv’in kuzey ve doğu banliyölerinde de hava saldırısı alarmı devreye girdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan birkaç füze ateşlendiğinin kaydedildiğini bildirdi. Henüz füzelerin düştüğüne veya olası can kaybına ilişkin bir bilgi gelmedi.