https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tel-aviv-semalarinda-dort-guclu-patlama-meydana-geldi-1088942399.html

Tel Aviv semalarında dört güçlü patlama meydana geldi

Tel Aviv semalarında dört güçlü patlama meydana geldi

Sputnik Türkiye

Tel Aviv üzerinde en az 4 güçlü patlamanın meydana geldiği, hava savunma sisteminin çalıştığı bildirildi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T23:53+0300

2024-10-07T23:53+0300

2024-10-08T00:00+0300

dünya

israil

tel aviv

hava savunma sistemi

patlama

alarm

kırmızı alarm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088942050_0:27:749:448_1920x0_80_0_0_9997c36fdd7cee01c4c9b69b1b2612c9.png

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Pazartesi akşamı Tel Aviv ve İsrail’in orta kısımlarında hava saldırısı olduğuna işaret eden siren sesleri duyuldu.Te Aviv semalarında, hava savunmasının çalışmasından kaynaklandığı düşünülen en az dört güçlü patlama sesi duyuldu.İsrail’in Tzeva Adom (kırmızı alarm) füze uyarı sisteminin verilerine göre, Tel Aviv’in kuzey ve doğu banliyölerinde de hava saldırısı alarmı devreye girdi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan birkaç füze ateşlendiğinin kaydedildiğini bildirdi. Henüz füzelerin düştüğüne veya olası can kaybına ilişkin bir bilgi gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/husiler-israilin-yafa-ve-eylat-kentlerini-balistik-fuze-ve-ihalarla-vurdugunu-duyurdu-1088941751.html

israil

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, tel aviv, hava savunma sistemi, patlama, alarm, kırmızı alarm