https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tedavuldeki-her-iki-banknottan-biri-200-tl-oldu-1088901291.html

Tedavüldeki her iki banknottan biri 200 TL oldu

Tedavüldeki her iki banknottan biri 200 TL oldu

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın Eylül verilerine göre, tedavüldeki banknotların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken, 200 TL’nin tutar bazında payı yüzde 79.9’a... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T10:32+0300

2024-10-07T10:32+0300

2024-10-07T10:32+0300

ekonomi

banknot

türk lirası

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg

Merkez Bankası’nın yeni yayımladığı verilere göre tedavüldeki banknot sayısı, Eylül 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 24, Eylül 2022’ye (iki yıllık) kıyasla yüzde 52.3 artarak 5 milyar 280 milyon 711 bin 97 adede ulaştı. Bunların yüzde 49.7’si olan 2 milyar 623 milyon 168 bin 944 adedini ise 200 TL’ler oluşturuyor. Adet bazında 200 TL’nin toplamdaki payı Eylül 2023’te yüzde 35.2, Eylül 2022’de ise yüzde 24.3’tü. Ayrıca 200 TL’lik kâğıt paralardaki artış oranı yıllık bazda 74.8, son iki yılda yüzde 211.8 oldu.Cumhuriyet'in Merkez Bankası verilerini dayandırdığı habere göre; artık tedavüldeki banknotların neredeyse yarısı 200 TL'den oluşturuyor.Bunun yanında 200 TL’lik kâğıt paraların toplam tutardaki payı doğal olarak çok daha büyük. Tedavüldeki kâğıt paraların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken bunun içinde 200 TL’nin payı yüzde 79.9’a yükseldi. Bu pay Eylül 2023’te yüzde 66.4, Eylül 2022’de ise yüzde 52.6’ydı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakan-simsek-acikladi-kobilere-23-milyar-dolarlik-kaynak-1088900505.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

200 tl, 200 lira, 200 liralık banknot