https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tedavuldeki-her-iki-banknottan-biri-200-tl-oldu-1088901291.html
Tedavüldeki her iki banknottan biri 200 TL oldu
Tedavüldeki her iki banknottan biri 200 TL oldu
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın Eylül verilerine göre, tedavüldeki banknotların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken, 200 TL’nin tutar bazında payı yüzde 79.9’a... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T10:32+0300
2024-10-07T10:32+0300
2024-10-07T10:32+0300
ekonomi
banknot
türk lirası
ekonomi
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Merkez Bankası’nın yeni yayımladığı verilere göre tedavüldeki banknot sayısı, Eylül 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 24, Eylül 2022’ye (iki yıllık) kıyasla yüzde 52.3 artarak 5 milyar 280 milyon 711 bin 97 adede ulaştı. Bunların yüzde 49.7’si olan 2 milyar 623 milyon 168 bin 944 adedini ise 200 TL’ler oluşturuyor. Adet bazında 200 TL’nin toplamdaki payı Eylül 2023’te yüzde 35.2, Eylül 2022’de ise yüzde 24.3’tü. Ayrıca 200 TL’lik kâğıt paralardaki artış oranı yıllık bazda 74.8, son iki yılda yüzde 211.8 oldu.Cumhuriyet'in Merkez Bankası verilerini dayandırdığı habere göre; artık tedavüldeki banknotların neredeyse yarısı 200 TL'den oluşturuyor.Bunun yanında 200 TL’lik kâğıt paraların toplam tutardaki payı doğal olarak çok daha büyük. Tedavüldeki kâğıt paraların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken bunun içinde 200 TL’nin payı yüzde 79.9’a yükseldi. Bu pay Eylül 2023’te yüzde 66.4, Eylül 2022’de ise yüzde 52.6’ydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakan-simsek-acikladi-kobilere-23-milyar-dolarlik-kaynak-1088900505.html
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200 tl, 200 lira, 200 liralık banknot
200 tl, 200 lira, 200 liralık banknot
Tedavüldeki her iki banknottan biri 200 TL oldu
Merkez Bankası'nın Eylül verilerine göre, tedavüldeki banknotların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken, 200 TL’nin tutar bazında payı yüzde 79.9’a yükseldi. Ayrıca tedavüldeki banknotların yüzde 49.7’si 200 TL'lik banknotlardan oluşuyor, bu da her iki banknottan birinin 200 TL olduğu anlamına geliyor.
Merkez Bankası’nın yeni yayımladığı verilere göre tedavüldeki banknot sayısı, Eylül 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 24, Eylül 2022’ye (iki yıllık) kıyasla yüzde 52.3 artarak 5 milyar 280 milyon 711 bin 97 adede ulaştı.
Bunların yüzde 49.7’si olan 2 milyar 623 milyon 168 bin 944 adedini ise 200 TL’ler oluşturuyor. Adet bazında 200 TL’nin toplamdaki payı Eylül 2023’te yüzde 35.2, Eylül 2022’de ise yüzde 24.3’tü. Ayrıca 200 TL’lik kâğıt paralardaki artış oranı yıllık bazda 74.8, son iki yılda yüzde 211.8 oldu.
Cumhuriyet'in Merkez Bankası verilerini dayandırdığı
habere göre; artık tedavüldeki banknotların neredeyse yarısı 200 TL'den oluşturuyor.
Bunun yanında 200 TL’lik kâğıt paraların toplam tutardaki payı doğal olarak çok daha büyük. Tedavüldeki kâğıt paraların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken bunun içinde 200 TL’nin payı yüzde 79.9’a yükseldi. Bu pay Eylül 2023’te yüzde 66.4, Eylül 2022’de ise yüzde 52.6’ydı.