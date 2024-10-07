https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakan-simsek-acikladi-kobilere-23-milyar-dolarlik-kaynak-1088900505.html

Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ’lere 2.3 milyar dolarlık kaynak

Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ’lere 2.3 milyar dolarlık kaynak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ'lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl yaklaşık 2,3 milyar... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T10:19+0300

2024-10-07T10:19+0300

2024-10-07T10:19+0300

ekonomi

kobi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087688231_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_8fe822aa9d2416c0b3f0cd4287222608.jpg

Bakan Şimşek, reel sektörü, öncelikle KOBİ'ler ve ihracatçılar olmak üzere desteklemeye devam ettiklerini söyledi.Gerek Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek gerekse deprem bölgesi dışındaki işletmelere destek vermek için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde işletmelerimize uzun vadeli, uygun koşullu krediler sağlıyoruz. Bu krediler, işletmelerimizin yatırım projelerinin gerçekleşmesine olanak sağlarken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin hızlanmasına da destek veriyor." diye konuştuŞimşek, birçok uluslararası kuruluştan Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ'lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl içinde yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak sağladıklarına dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:Deprem bölgesi için de kullanılacakBakan Şimşek, bu kaynakların kullanılacağı alanlara ilişkin de "Bu kaynak, deprem bölgesinde KOBİ'lerin gıda güvenliği projelerine katkıda bulunulması, ekonomik faaliyetlerinin yeniden inşa edilmesi için kullanılacak. Ayrıca işletmelerin uluslararası ticaretlerinin finansmanına destek verilmesi, ülke genelinde emisyon azaltımı yatırımlarının desteklenmesi, özel sektörün iç tüketim ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik üretimi yatırımlarının ve enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanının desteklenmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.Şimşek, özel sektörün bu kaynakları kullanmaya başladığını ve kullandırımların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/kredi-kartindan-nakit-cekemeyen-yeni-yontemi-bir-yilda-katlandi-1088849487.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kobi, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi