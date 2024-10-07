https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/sgk-uzmani-eyt-staj-magdurlari-icin-formulu-paylasti-eyt-kapsamina-girebilirsiniz-1088928721.html

SGK uzmanı 'EYT staj mağdurları' için formülü paylaştı: 'EYT kapsamına girebilirsiniz'

SGK uzmanı 'EYT staj mağdurları' için formülü paylaştı: 'EYT kapsamına girebilirsiniz'

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, EYT düzenlemesi sonrası tartışmaya açılan 'staj' detayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Staj sigortası olanlar, sigorta... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T16:47+0300

2024-10-07T16:47+0300

2024-10-07T16:47+0300

ekonomi

özgür erdursun

eyt

emeklilik

emeklilik yaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar kademeli emeklilikle prim gün ve hizmet yıl şartlarını tamamlayarak yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuştu. Ancak staj sigortası başlangıcı olanlar, sigorta girişlerinin emeklilik başlangıcı olarak sayılmadığı gerekçesiyle EYT'li olamadı.Söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından "Staj Sonrası Doğum Borçlanması ile EYT'li olabilirsiniz" başlıklı bir yazı yayımlayan SGK uzmanı Özgür Erdursun, "Tüm staj yapanlar değil aşağıda örneğe uygunsanız, doğum borçlanması ile EYT'li olabilirsiniz" diyerek, şunları kaydetti:Doğum borçlanması formülü''8.09.1999 öncesinde staj ve çıraklık başlangıcı olanların işe başlama tarihi emeklilik için işe başlama olarak kabul edilmez ancak staj başlangıcı sonrası doğum yapan kadınlar doğum borçlanması hakkından yararlanarak işe başlama tarihilerini geriye çekebilirler. Örnek: 1.8.1994'de staj başlangıcı olan 1.8.2000'de sigortalı olan 1.9.1999'da çocuk dünyaya getiren bir kadın 1.9.1999-1.8.2000 tarihleri arasını borçlanabilir. 1.8.2000 işe başlama tarihi 1.9.999'a kadar geri çekilir ve EYT'li olabilir.1.4.1996 staj başlangıcı olan 1.9.2002'de tüm kollara tabi sigortalı olan 1.8.2000'de doğum yapan kadın 720 gün doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda 1.9.2002 işe başlama tarihi 720 gün öne çekilir, ilk işe başlama tarihi 1.9.2000 yılı olur, bu durumda işe başlama tarihini geriye çeker ancak EYT'li olamaz.Sizde bu durumdaysanız, staj başlangıcınız, tüm kollara tabi sigorta başlangıcınız ve doğum yaptığınız tarihlere dikkat ederek, doğum borçlanması ile EYT'li olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/emekli-maasinda-2024-2025-farki-ak-partiden-yol-haritasi-cikaracagiz-aciklamasi-1088883943.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür erdursun, eyt, emeklilik, emeklilik yaşı