Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı: 'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
23 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
09:47
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
10:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:12
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
11:42
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
11:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
18:56
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:47
5 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
21:09
7 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
21:28
5 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
21:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
22:14
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
22:32
4 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
22:46
4 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
23:16
4 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
23:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye cuma günü iki kadının vahşice katledilmesiyle sarsıldı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerin gelecek kaygısını anlatan araştırmalar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsrail’in Türkiye’ye taarruz edebilmesi için deli olması lazım’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
İncel faşizmi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:18
9 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
19:52
1 dk
7 EKİM'İN YILDÖNÜMÜ
Yıllardır dinmeyen acı: Neler oldu?
20:01
17 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
20:22
3 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
20:56
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
22:25
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-gozyaslarini-tutamadi-mahkeme-onunde-hesaplasacagiz-1088935790.html
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı: 'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı: 'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı ve kürtaj yaptığı iddiaları... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T19:40+0300
2024-10-07T19:46+0300
politika
gülşah durbay
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
chp kadın kolları
il
başkan
yasak aşk
iftira
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088935359_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_6a19f4a66b6a7fdccf5e136abfe1b12b.jpg
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay çıkan iddiaları mahkemeye vereceği belirterek basın açıklamasında ağladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile adı yasak aşk iddiaları ile anılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a CHP'li 81 il başkanı destek verdi. Basın açıklamasında, Gülşah Durbay'a iftira atıldığını belirtilen başkanlar, Başkan Durbay'a sahip çıktıklarını belirtti.81 il başkanı destek verdiGülşah Durbay'a geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'Açıklama sonrası konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay "Bu saldırının bir parçası olarak ben de maalesef tüm kadınlar gibi üzerime düşeni çok kötü bir zamanda aldım. Gerekli açıklamayı yapmıştım. Bu insanları konuşmaya değer bile bulmuyorum. Ama biz kadınlar sadece fiziksel şiddete maruz kalmıyoruz. Her daim başarılarımızı da lekelemek isteyen alçaklar oluyor. Ama onlarla mahkeme önünde hesaplaşacağız. Birlikte iyileşeceğiz. Birlikte güçleneceğiz. Bugün onun da ne kadar altının dolu olduğunu gördüm" dedi. Başkan Gülşah Durbay'ın konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı dikkat çekti.Özgür Özel ile Gülşah Durbay olayı nedir?Bir haber sitesinde yayınlanan 'Özgür Özel düğümü Şehzadeler de mi çözüldü?' başlıklı bir yazıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı iddia edilmişti. Yazının ardından söz konusu iddialar çok sayıda haber sitesi tarafından paylaşılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Durbay kürtaj yaptırdığı haberlerine "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-tbmmde-acil-oturum-talep-etti-1088681871.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088935359_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_e05df0cce03718b249b6f6823add9b13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gülşah durbay ifşa, gülşah durbay yasak aşk, gülşah durbay özgür özel, chp yasak aşk, chp il başkanları, gülşah durbay eşi, gülşah durbay partisi
gülşah durbay ifşa, gülşah durbay yasak aşk, gülşah durbay özgür özel, chp yasak aşk, chp il başkanları, gülşah durbay eşi, gülşah durbay partisi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı: 'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'

19:40 07.10.2024 (güncellendi: 19:46 07.10.2024)
© İHA / IHAGülşah Durbay
Gülşah Durbay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© İHA / IHA
Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı ve kürtaj yaptığı iddiaları gündem olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı bir araya gelerek Gülşah Durbay'a destek açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay çıkan iddiaları mahkemeye vereceği belirterek basın açıklamasında ağladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile adı yasak aşk iddiaları ile anılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a CHP'li 81 il başkanı destek verdi. Basın açıklamasında, Gülşah Durbay'a iftira atıldığını belirtilen başkanlar, Başkan Durbay'a sahip çıktıklarını belirtti.

81 il başkanı destek verdi

Gülşah Durbay'a geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gülşah Durbay, kadınların siyasette, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir Cumhuriyet kadınıdır. Türkiye'de kadınların kimlik mücadelesi her alanda olduğu gibi siyasetin de temel mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nden haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından artan kadına yönelik şiddet vakaları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiştir. Gülşah Başkanımızın verdiği büyük mücadeleler sonrasında zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay, bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisinin neferleri ve yol arkadaşları olarak bizler de onun yanındayız. Genel Başkanımıza veya herhangi bir partilimize gelebilecek her türlü saldırı ve itibarsızlaştırmaya karşı tek vücut olarak en sert ve net tavrı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne Genel Başkanımızı ne de herhangi bir yoldaşımızı karanlık odaklara ve onların kirli masalarına kurban etmeyeceğiz.

'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'

Açıklama sonrası konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay "Bu saldırının bir parçası olarak ben de maalesef tüm kadınlar gibi üzerime düşeni çok kötü bir zamanda aldım. Gerekli açıklamayı yapmıştım. Bu insanları konuşmaya değer bile bulmuyorum. Ama biz kadınlar sadece fiziksel şiddete maruz kalmıyoruz. Her daim başarılarımızı da lekelemek isteyen alçaklar oluyor. Ama onlarla mahkeme önünde hesaplaşacağız. Birlikte iyileşeceğiz. Birlikte güçleneceğiz. Bugün onun da ne kadar altının dolu olduğunu gördüm" dedi. Başkan Gülşah Durbay'ın konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı dikkat çekti.

Özgür Özel ile Gülşah Durbay olayı nedir?

Bir haber sitesinde yayınlanan 'Özgür Özel düğümü Şehzadeler de mi çözüldü?' başlıklı bir yazıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı iddia edilmişti. Yazının ardından söz konusu iddialar çok sayıda haber sitesi tarafından paylaşılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Durbay kürtaj yaptırdığı haberlerine "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" demişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısı için ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de 'Acil' oturum talep etti
1 Ekim, 22:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала