https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-gozyaslarini-tutamadi-mahkeme-onunde-hesaplasacagiz-1088935790.html
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı: 'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı: 'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı ve kürtaj yaptığı iddiaları... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T19:40+0300
2024-10-07T19:40+0300
2024-10-07T19:46+0300
politika
gülşah durbay
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
chp kadın kolları
il
başkan
yasak aşk
iftira
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay çıkan iddiaları mahkemeye vereceği belirterek basın açıklamasında ağladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile adı yasak aşk iddiaları ile anılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a CHP'li 81 il başkanı destek verdi. Basın açıklamasında, Gülşah Durbay'a iftira atıldığını belirtilen başkanlar, Başkan Durbay'a sahip çıktıklarını belirtti.81 il başkanı destek verdiGülşah Durbay'a geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'Açıklama sonrası konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay "Bu saldırının bir parçası olarak ben de maalesef tüm kadınlar gibi üzerime düşeni çok kötü bir zamanda aldım. Gerekli açıklamayı yapmıştım. Bu insanları konuşmaya değer bile bulmuyorum. Ama biz kadınlar sadece fiziksel şiddete maruz kalmıyoruz. Her daim başarılarımızı da lekelemek isteyen alçaklar oluyor. Ama onlarla mahkeme önünde hesaplaşacağız. Birlikte iyileşeceğiz. Birlikte güçleneceğiz. Bugün onun da ne kadar altının dolu olduğunu gördüm" dedi. Başkan Gülşah Durbay'ın konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı dikkat çekti.Özgür Özel ile Gülşah Durbay olayı nedir?Bir haber sitesinde yayınlanan 'Özgür Özel düğümü Şehzadeler de mi çözüldü?' başlıklı bir yazıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı iddia edilmişti. Yazının ardından söz konusu iddialar çok sayıda haber sitesi tarafından paylaşılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Durbay kürtaj yaptırdığı haberlerine "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" demişti.
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı: 'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'
19:40 07.10.2024 (güncellendi: 19:46 07.10.2024)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı ve kürtaj yaptığı iddiaları gündem olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı bir araya gelerek Gülşah Durbay'a destek açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay çıkan iddiaları mahkemeye vereceği belirterek basın açıklamasında ağladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile adı yasak aşk iddiaları ile anılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a CHP'li 81 il başkanı destek verdi. Basın açıklamasında, Gülşah Durbay'a iftira atıldığını belirtilen başkanlar, Başkan Durbay'a sahip çıktıklarını belirtti.
81 il başkanı destek verdi
Gülşah Durbay'a geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Gülşah Durbay, kadınların siyasette, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir Cumhuriyet kadınıdır. Türkiye'de kadınların kimlik mücadelesi her alanda olduğu gibi siyasetin de temel mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nden haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından artan kadına yönelik şiddet vakaları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiştir. Gülşah Başkanımızın verdiği büyük mücadeleler sonrasında zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay, bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisinin neferleri ve yol arkadaşları olarak bizler de onun yanındayız. Genel Başkanımıza veya herhangi bir partilimize gelebilecek her türlü saldırı ve itibarsızlaştırmaya karşı tek vücut olarak en sert ve net tavrı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne Genel Başkanımızı ne de herhangi bir yoldaşımızı karanlık odaklara ve onların kirli masalarına kurban etmeyeceğiz.
'Mahkeme önünde hesaplaşacağız'
Açıklama sonrası konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay "Bu saldırının bir parçası olarak ben de maalesef tüm kadınlar gibi üzerime düşeni çok kötü bir zamanda aldım. Gerekli açıklamayı yapmıştım. Bu insanları konuşmaya değer bile bulmuyorum. Ama biz kadınlar sadece fiziksel şiddete maruz kalmıyoruz. Her daim başarılarımızı da lekelemek isteyen alçaklar oluyor. Ama onlarla mahkeme önünde hesaplaşacağız. Birlikte iyileşeceğiz. Birlikte güçleneceğiz. Bugün onun da ne kadar altının dolu olduğunu gördüm" dedi. Başkan Gülşah Durbay'ın konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı dikkat çekti.
Özgür Özel ile Gülşah Durbay olayı nedir?
Bir haber sitesinde yayınlanan 'Özgür Özel düğümü Şehzadeler de mi çözüldü?' başlıklı bir yazıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı iddia edilmişti. Yazının ardından söz konusu iddialar çok sayıda haber sitesi tarafından paylaşılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Durbay kürtaj yaptırdığı haberlerine "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" demişti.