https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rusyada-gece-21-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088901036.html

Rusya’da gece 21 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya’da gece 21 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Savaş meydanında kayıpları artan Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği terör saldırıları devam... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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hava savunma sistemi

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ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da 12 ve Kursk Bölgesi’nde 6 İHA imha ederken Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde de birer hava hedefini imha ettiği aktarıldı.Ukraynalı militanlar, Rus ordusunun 24 Şubat 2022’den bu yana yürüttüğü özel askeri harekat bağlamında, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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