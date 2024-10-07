https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rusyada-gece-21-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088901036.html
Rusya’da gece 21 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’da gece 21 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Savaş meydanında kayıpları artan Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği terör saldırıları devam... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T10:13+0300
2024-10-07T10:13+0300
2024-10-07T10:15+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.Görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da 12 ve Kursk Bölgesi’nde 6 İHA imha ederken Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde de birer hava hedefini imha ettiği aktarıldı.Ukraynalı militanlar, Rus ordusunun 24 Şubat 2022’den bu yana yürüttüğü özel askeri harekat bağlamında, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ugledari-alan-rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-bogoyavlenkaya-yaklasildi-1088894600.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, kursk, belgorod, bryansk, voronej, özel askeri harekat
Rusya’da gece 21 Ukrayna İHA’sı imha edildi
10:13 07.10.2024 (güncellendi: 10:15 07.10.2024)
Savaş meydanında kayıpları artan Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği terör saldırıları devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya sınır bölgelerinde gece saatlerinde 21 uçak tipi İHA engellendi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği kaydedildi.
Görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da 12 ve Kursk Bölgesi’nde 6 İHA imha ederken Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde de birer hava hedefini imha ettiği aktarıldı.
Ukraynalı militanlar, Rus ordusunun 24 Şubat 2022’den bu yana yürüttüğü özel askeri harekat bağlamında, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.