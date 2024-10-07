https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/romanin-ask-cesmesi-bakima-giriyor-para-atip-dilek-tutmak-isteyenler-icin-sepet-konulacak-1088939230.html
Roma'nın 'Aşk Çeşme'si bakıma giriyor: Para atıp dilek tutmak isteyenler için 'sepet' konulacak
Roma'nın 'Aşk Çeşme'si bakıma giriyor: Para atıp dilek tutmak isteyenler için 'sepet' konulacak
Sputnik Türkiye
İtalya'nın başkenti Roma'da turistlerce sık ziyaret edilen noktalardan biri olan ve 'Aşk Çeşmesi' olarak bilinen Trevi Çeşmesi kapsamlı bakım çalışmasına... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T22:15+0300
2024-10-07T22:15+0300
2024-10-07T22:15+0300
yaşam
italya
roma
aşk çeşmesi
trevi çeşmesi
bozuk para
onarım
çalışma
bakım
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İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından 'Aşk Çeşmesi' diye bilinen Trevi Çeşmesi'nde kapsamlı bakım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.Turistler tarafından en çok ziyaret edilen noktalardan biri olan Trevi Çeşmesi'nin 10 yıl aradan sonra yeniden kapsamlı bakım ve onarımdan geçecek ve Roma Belediyesinden aktarılan bilgiye göre bakım çalışmalarına yönelik gerekli inşaat faaliyetlerinin başladığı belirtildi.Tarihi çeşmede, suyla temas eden noktalarda oluşan yabani otların, kalker birikintilerinin ve etrafındaki merdiven taşlarının temizleneceği ayrıca bazı onarım çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.Kovid-19 toparlanma fonundan finanse edilecekÇalışmaların, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 salgını sonrasında temin ettiği toparlanma fonundan finanse edileceği bildirildi. Ayrıca basında çıkan haberlere göreTrevi Çeşmesi'nin bakım maliyetinin 327 bin Euro'nun üzerinde tutacağı ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.Paralar sepete atılacakKonuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de Trevi Çeşmesi’ndeki bakım çalışmalarının 3 ay süreceği bilgisini verdi.Roma'yı ziyaret edenlerin, tekrar gelmek için bozuk para atarak dilek tuttuğu bir nokta olan Trevi Çeşmesi'nde söz konusu adete uymak isteyenlerin paralarını çeşme kapalı olacağı için oraya konulacak bir sepete atabileceği belirtildi.
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italya, roma, aşk çeşmesi, trevi çeşmesi, bozuk para, onarım, çalışma, bakım
italya, roma, aşk çeşmesi, trevi çeşmesi, bozuk para, onarım, çalışma, bakım
Roma'nın 'Aşk Çeşme'si bakıma giriyor: Para atıp dilek tutmak isteyenler için 'sepet' konulacak
İtalya'nın başkenti Roma'da turistlerce sık ziyaret edilen noktalardan biri olan ve 'Aşk Çeşmesi' olarak bilinen Trevi Çeşmesi kapsamlı bakım çalışmasına girecek. Bakım çalışmaları süresince ziyaret edenlerin çeşmeye bozuk para atma adetinin 'sepet' kullanılarak süreceği bildirildi.
İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından 'Aşk Çeşmesi' diye bilinen Trevi Çeşmesi'nde kapsamlı bakım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Turistler tarafından en çok ziyaret edilen noktalardan biri olan Trevi Çeşmesi'nin 10 yıl aradan sonra yeniden kapsamlı bakım ve onarımdan geçecek ve Roma Belediyesinden aktarılan bilgiye göre bakım çalışmalarına yönelik gerekli inşaat faaliyetlerinin başladığı belirtildi.
Tarihi çeşmede, suyla temas eden noktalarda oluşan yabani otların, kalker birikintilerinin ve etrafındaki merdiven taşlarının temizleneceği ayrıca bazı onarım çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.
Kovid-19 toparlanma fonundan finanse edilecek
Çalışmaların, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 salgını sonrasında temin ettiği toparlanma fonundan finanse edileceği bildirildi. Ayrıca basında çıkan haberlere göreTrevi Çeşmesi'nin bakım maliyetinin 327 bin Euro'nun üzerinde tutacağı ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.
Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de Trevi Çeşmesi’ndeki bakım çalışmalarının 3 ay süreceği bilgisini verdi.
Roma'yı ziyaret edenlerin, tekrar gelmek için bozuk para atarak dilek tuttuğu bir nokta olan Trevi Çeşmesi'nde söz konusu adete uymak isteyenlerin paralarını çeşme kapalı olacağı için oraya konulacak bir sepete atabileceği belirtildi.