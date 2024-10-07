https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rivada-kritik-zirve-tff-baskani-haciosmanoglunun-dort-buyukler-toplantisi-sona-erdi-1088917568.html

TFF Başkanı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarıyla bir araya geldi

TFF Başkanı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarıyla bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Kulübü başkanlarıyla Riva'da toplantı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T14:01+0300

2024-10-07T14:01+0300

2024-10-07T14:06+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ibrahim hacıosmanoğlu

ali koç

dursun özbek

hasan arat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088918548_0:0:1782:1003_1920x0_80_0_0_1fb0d9d1242b871585b4b1ba1f7112d0.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değeri için beraberlik çağrısında bulundu.Hacıosmanoğlu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'la bir araya geldi.Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından 4 büyük kulübün başkanıyla basın mensuplarının karşısına geçen Hacıosmanoğlu, ülke futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşıma görevlerinin bulunduğunu söyledi.Şimdilik 4 kulüple buluştuklarını, bunu Anadolu'ya da yayacaklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğumda. Başkanlarımız da bu bilinci bize daha çok taşıyor. Anadolu kulüplerimiz bizim için önemli. Dar kapsamda yaptığımız bu toplantıyı bundan sonra Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz, zaten sistemin içindeler öyle yapacağız." diye konuştu.Türk futbolunun önemli sorunları karşısında hep beraber olduklarını aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:Bir sonraki toplantının Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacağını ve daha sonra Anadolu'da da gerçekleştirileceğini dile getiren TFF Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:'Maçlar bittikten sonra ortağız'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/acun-ilicali-galatasaraya-bu-sezon-gosterilmeyen-sari-kart-sayisi-14-1088657184.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tff, tff hacıosmanoğlu, tff açıklama