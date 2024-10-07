https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/putin-72-dogum-gununu-calisma-ortaminda-kutlayacak-1088896570.html

Putin, 72. doğum gününü çalışma ortamında kutlayacak

Putin, 72. doğum gününü çalışma ortamında kutlayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, 72. doğum gününü çalışma ortamında kutlayacak. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Konseyi toplantısına katılmak üzere... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T08:41+0300

2024-10-07T08:41+0300

2024-10-07T08:50+0300

dünya

rusya

vladimir putin

doğum günü

rusya güvenlik konseyi

bağımsız devletler topluluğu

bdt

kazakistan

kasım cömert tokayev

özbekistan

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Vladimir Putin bugün 72. doğum gününü kutluyor.Bu, Rus liderin işten izin almadan geçirdiği ilk doğum günü değil. 2020'de, doğum gününün ilk yarısını iç gündeme ve bir düzineden fazla uluslararası telefon görüşmesine ayıran Putin günün geri kalanını da bir gelenek olarak arkadaşları, ailesi ve akrabalarıyla geçirmişti.7 Ekim 2021 tarihinde de Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle acil toplantı gerçekleştiren Putin, 70. yaş gününde de St. Petersburg'da BDT liderleriyle gayri resmi zirveye katılmıştı.Putin, 7 Ekim 2023’te de Rus doğalgazının Kazakistan üzerinden Özbekistan'a sevkiyatının başlamasıyla ilgili düzenlenen bir törene, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistanlı mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile birlikte katılmıştı. Üç ülke lideri, Moskova’da düzenlenen törenin ardından yemekte buluşmuştu.Dört bir yandan kutlama mesajlarıRusya Devlet Başkanı Putin, her yıl olduğu gibi bu doğum gününde de yabancı liderlerin yanı sıra, siyasetçiler, bilim insanları, sporcular, sanatçılar ve sıradan vatandaşlardan tebrikler kabul ediyor. Ülke lideri, Rus askerlerden de iyi dilek mesajları alıyor.Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatta yer alan askerlerin Putin’e gönderdiği kutlama mesajında, “Size her zaman inandık ve inanmaya devam edeceğiz, çünkü dünyada olup bitenlere rağmen ülkemiz sizin liderliğinizde ilerlemeye devam ediyor. Topraklarımızı geri kazanıyoruz. Sivastopol'ümüzü, Kırım'ımızı geri aldık. Aynı şekilde, aynı ruhla, aynı güç ve kararlılıkla sizi takip etmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.Ülke liderine sağlık ve uzun ömür dileyen askerler, “Geri adım atmayacağız, sizi seviyoruz, sizi destekliyoruz” sözünü verdi.

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rusya, vladimir putin, doğum günü, rusya güvenlik konseyi, bağımsız devletler topluluğu, bdt, kazakistan, kasım cömert tokayev, özbekistan, şevket mirziyoyev