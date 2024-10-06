https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/slovakya-basbakani-fico-ukraynadaki-catisma-sadece-bati-tarafindan-desteklendigi-icin-hala-devam-1088884202.html

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’daki çatışma sadece Batı tarafından desteklendiği için hala devam ediyor

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’daki çatışma sadece Batı tarafından desteklendiği için hala devam ediyor

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’daki çatışmanın Batı’nın Kiev’e verdiği destek nedeniyle hala devam ettiğini, ancak ihtilafın askeri yollardan... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T16:22+0300

2024-10-06T16:22+0300

2024-10-06T16:48+0300

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Slovakya Başbakanı Fico, Slovak Televizyon ve Radyo’ya (STVR) demeсinde Ukrayna’daki çatışmanın Batı’nın Kiev’e desteğinden dolayı halen devam ettiğini, ancak ihtilafın askeri yollardan çözülemeyeceğini söyledi.Fico, “Komşu bir ülkede Slavların birbirini öldürdüğü bir askeri çatışma yaşanıyor ve Avrupa bu cinayeti önemli ölçüde destekliyor, bunu kesinlikle anlamıyorum. Benim düşüncem ise şu, bu ne kadar hızlı biterse o kadar iyi olur. Ukrayna’daki savaş, sadece Batı tarafından sıkı bir şekilde desteklendiği için devam ediyor. Herkes, Ukrayna aracılığıyla Ruslara diz çöktüreceğimizi düşünüyor, ancak bu Rus düşmanlığı işe yaramıyor. Bu sorunun askeri yollardan çözülemeyeceği ortada” diye konuştu.‘Partimizin milletvekilleri Ukrayna’nın NATO’ya katılımını desteklemeyecek’Fico, lideri olduğu Yön-Sosyal Demokrasi (Smer-SD) partisinden milletvekillerinin parlamentoda Ukrayna’nın NATO'ya katılmasını desteklemeyeceğini teyit etti.Slovakya Başbakanı, aynı zamanda ülkesinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üye olma arzusunu desteklediğini, fakat bunun için Kiev’in yıllar sürebilecek çok sayıda şartı yerine getirmesi gerekeceğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/slovakya-basbakani-fico-degisen-bir-sey-yok-sadece-ab-olarak-rus-gazini-daha-pahaliya-aliyoruz-1088804570.html

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slovakya, robert fico, ukrayna krizi, batı, kiev, destek, ukrayna, nato, üyelik