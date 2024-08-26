https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/piyasa-degeri-1-milyon-liranin-uzerinde-1-ton-760-litre-sahte-zeytinyagi-ele-gecirildi-1087261376.html

Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde, 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde, 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Aydın'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı yakalandı 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T10:51+0300

2024-08-26T10:51+0300

2024-08-26T10:51+0300

türkiye

aydın

zeytinyağı

sahte

operasyon

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan kişilere yönelik bir istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmalarda, R.A., E.A. ve N.A. isimli kişilerin Efeler ilçesinden Denizli'ye sahte zeytinyağı sevkiyatı yapacağı belirlendi. Bunun üzerine zeytinyağların bulunduğu araç Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durduruldu. Şüpheliler gözaltına alındıAydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde zeytinyağlarının sahte olduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 88 koli içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 56 bin TL olan toplam 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere 550 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. El konulan ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yurt-disindan-getirip-birebir-sahtesini-yaptilar-gunes-kremlerini-ayirt-etmek-zor-1085933847.html

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