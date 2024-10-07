https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/polat-ciftinin-komsu-kavgasi-davasinda-karar-engin-polata-hapis-cezasi-1088922229.html
Polat çiftinin 'komşu kavgası' davasında karar: Engin Polat'a hapis cezası
Polat çiftinin 'komşu kavgası' davasında karar: Engin Polat'a hapis cezası
Sputnik Türkiye
Komşularıyla mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar çıktı. Engin ve Dilan Polat, “Hakaret”, “Tehdit”, “Basit yaralama”... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T15:19+0300
2024-10-07T15:19+0300
2024-10-07T15:19+0300
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise 'hakaret', 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Dilan Polat, Engin Polat ve müşteki M.S.A. ile E.A. katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Müşteki avukatları, “Taraflar uzlaşmışlardır. Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Davanın düşmesini istiyoruz” dedi.Sanık avukatı ise, “Dilan Polat’ın müştekiye yönelik üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil bulunamamıştır. Mevcut kamera kayıtları, tanık beyanları ortadadır. Sadece müştekilerin beyanlarıyla bir yargılama yapılması yanlıştır. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi tamamen ihlal edilmiş durumdadır. Mütalaaya karşı itiraz ediyoruz. Sanıkların beraatini talep ediyoruz” dedi.Engin Polat’a 1 yıl 10 ay hapis cezası verildiMahkeme, müşteki tarafın şikayetçi olmaması ve suçların şikayete tabi olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanık Engin Polat’ın “Birden fazla kişiyle tehdit” suçu yönünden de tarafların uzlaşması sonucu davanın düşürülmesine, sanık Dilan Polat’ın ise “Tehdit” suçunun sabit olmadığı kanaatiyle beraatine hükmetti. Mahkeme, sanık Engin Polat “Birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal” suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine ancak Engin Polat’ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/dilan-ve-engin-polat-yeniden-adliyede-yedi-sirketin-kamuyu-295-milyon-lira-zarara-ugrattigi-tespit-1088717377.html
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dilan polat, engin polat, hapis
dilan polat, engin polat, hapis
Polat çiftinin 'komşu kavgası' davasında karar: Engin Polat'a hapis cezası
Komşularıyla mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar çıktı. Engin ve Dilan Polat, “Hakaret”, “Tehdit”, “Basit yaralama” suçlarından beraat etti. Engin Polat 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılırken ceza ertelendi. Mehkeme, Engin Polat’ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.
Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise 'hakaret', 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Dilan Polat, Engin Polat ve müşteki M.S.A. ile E.A. katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Müşteki avukatları, “Taraflar uzlaşmışlardır. Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Davanın düşmesini istiyoruz” dedi.
Sanık avukatı ise, “Dilan Polat’ın müştekiye yönelik üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil bulunamamıştır. Mevcut kamera kayıtları, tanık beyanları ortadadır. Sadece müştekilerin beyanlarıyla bir yargılama yapılması yanlıştır. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi tamamen ihlal edilmiş durumdadır. Mütalaaya karşı itiraz ediyoruz. Sanıkların beraatini talep ediyoruz” dedi.
Engin Polat’a 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Mahkeme, müşteki tarafın şikayetçi olmaması ve suçların şikayete tabi olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanık Engin Polat’ın “Birden fazla kişiyle tehdit” suçu yönünden de tarafların uzlaşması sonucu davanın düşürülmesine, sanık Dilan Polat’ın ise “Tehdit” suçunun sabit olmadığı kanaatiyle beraatine hükmetti. Mahkeme, sanık Engin Polat “Birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal” suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine ancak Engin Polat’ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.