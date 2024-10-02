https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/dilan-ve-engin-polat-yeniden-adliyede-yedi-sirketin-kamuyu-295-milyon-lira-zarara-ugrattigi-tespit-1088717377.html

Dilan ve Engin Polat yeniden adliyede: Yedi şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi

Dilan ve Engin Polat yeniden adliyede: Yedi şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, vergi kanununa muhalefet suçundan ifade verdi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T16:57+0300

2024-10-02T16:57+0300

2024-10-02T17:02+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

kara para aklama

vergi dolandırıcılığı

bilirkişi

bilirkişi raporu

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Kara para aklama, örgüt kurma ve yönetme gibi suçlardan tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, 'vergi kanuna muhalefet' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdiler.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan Polat çifti, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.Dilan Polat ''bilgim yok' beyanında bulunduDilan Polat'ın ifadesinde 'vergi kanununa muhalefet' konusuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını iddia ettiği, eşi Engin Polat'ın ise şirketlerindeki eyleme ilişkin, 'gerçek ticaret yaptık' şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi. Soruşturmada, baba Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu diğer 4 şüphelinin de ifadesinin alınacağı belirtildi.Yedi şirket kamuyu 295 milyon zarara uğrattıÖte yandan, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, incelenen 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattıklarının tespit edildiği yer aldı.Ne olmuştu?İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, 26 sanığın da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisleri istenen iddianame kapsamında yargılamaları Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde devam ediyor.Davanın 6 Eylül'de gerçekleşen duruşmasında, Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık da tahliye edilmişti. Öte yandan çiftin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında ayrıca "vergi kanununa muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cezaevinden-cikan-dilan-polat-fenomenlige-devam-edecek-artik-daha-sagduyulu-icerikler-paylasacagim-1088323273.html

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dilan polat, engin polat, kara para aklama, vergi dolandırıcılığı, bilirkişi, bilirkişi raporu