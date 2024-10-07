https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ortadoguda-bir-ilk-birlesik-arap-emirlikleri-abdli-firmaya-kumarhane-acma-lisansi-verdi--1088911514.html
Ortadoğu'da bir ilk: Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'li firmaya kumarhane açma lisansı verdi
Ortadoğu'da bir ilk: Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'li firmaya kumarhane açma lisansı verdi
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'li firmaya ülkede kumarhane işletme lisansı verdi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T12:20+0300
2024-10-07T12:20+0300
2024-10-07T12:20+0300
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ABD’li otel ve kumarhane işletmecisi Wynn Resorts, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ticari düzenleyicisinden ilk kumar lisansını aldığını duyurdu. Şirket, Cuma günü yaptığı açıklamada, BAE’den gerekli onayları aldığını belirtti. Nevada merkezli şirket, şu anda Ras Al Khaimah’taki Wynn Al Marjan Adası’nda bir lüks tatil köyü inşa ediyor. Wynn Resorts, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, bin 542 odalı bu tatil köyüne 514 milyon dolar yatırım yaptığını ve tesisin ilk misafirlerini 2027 yılında ağırlamayı planladığını belirtmişti. Geçtiğimiz yıl, BAE bir ulusal piyango ve ticari oyunlar için yasal bir çerçeve oluşturmak amacıyla yeni bir düzenleyici organ kurmuştu. Eylül ayında, ABD’li otel ve eğlence şirketi MGM Resorts, Abu Dabi’de inşa ettiği bir tesise kumar lisansı başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı. 2022 yılında BAE yetkilileri, turizm sektörüne 27,2 milyar dolar yatırım çekmeyi, sektörün ülke ekonomisine katkısını 122,5 milyar dolara çıkarmayı ve 2031 yılına kadar 40 milyon otel misafiri ağırlamayı hedefleyen ulusal bir turizm planını onaylamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/2018de-yasallasmisti-brezilyada-hastalik-yaratan-futbol-bahis-siteleri-yasaklanabilir--1088904415.html
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bae, bae mali işlerden sorumlu devlet bakanı ubeyd humeyd et tayir, dubai, kumar, online kumar, kumarhane, islam
bae, bae mali işlerden sorumlu devlet bakanı ubeyd humeyd et tayir, dubai, kumar, online kumar, kumarhane, islam
Ortadoğu'da bir ilk: Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'li firmaya kumarhane açma lisansı verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'li firmaya ülkede kumarhane işletme lisansı verdi.
ABD’li otel ve kumarhane işletmecisi Wynn Resorts, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ticari düzenleyicisinden ilk kumar lisansını aldığını duyurdu. Şirket, Cuma günü yaptığı açıklamada, BAE’den gerekli onayları aldığını belirtti.
Nevada merkezli şirket, şu anda Ras Al Khaimah’taki Wynn Al Marjan Adası’nda bir lüks tatil köyü inşa ediyor.
Wynn Resorts, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, bin 542 odalı bu tatil köyüne 514 milyon dolar yatırım yaptığını ve tesisin ilk misafirlerini 2027 yılında ağırlamayı planladığını belirtmişti.
Geçtiğimiz yıl, BAE bir ulusal piyango ve ticari oyunlar için yasal bir çerçeve oluşturmak amacıyla yeni bir düzenleyici organ kurmuştu. Eylül ayında, ABD’li otel ve eğlence şirketi MGM Resorts, Abu Dabi’de inşa ettiği bir tesise kumar lisansı başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
2022 yılında BAE yetkilileri, turizm sektörüne 27,2 milyar dolar yatırım çekmeyi, sektörün ülke ekonomisine katkısını 122,5 milyar dolara çıkarmayı ve 2031 yılına kadar 40 milyon otel misafiri ağırlamayı hedefleyen ulusal bir turizm planını onaylamıştı.