https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/2018de-yasallasmisti-brezilyada-hastalik-yaratan-futbol-bahis-siteleri-yasaklanabilir--1088904415.html

2018'de yasallaşmıştı: Brezilya'da 'hastalık yaratan' futbol bahis siteleri yasaklanabilir

2018'de yasallaşmıştı: Brezilya'da 'hastalık yaratan' futbol bahis siteleri yasaklanabilir

Sputnik Türkiye

2018 yılında Bolsonaro hükümetinde yasallaştıran çevrimiçi bahisler, Brezilya'da hastalık derecesinde sorunlar yarattı. Ülkenin yüzde 25'inin futbol üzerine... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T11:03+0300

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yakın zamanda getirilen düzenlemelerin ülkenin 'bağımlılık' sorununu ve bununla ilgili problemleri çözmemesi durumunda çevrimiçi spor bahislerini yasaklayacağını taahhüt etti. Futbol tutkunu Güney Amerika ülkesi, 2018’de çevrimiçi spor bahislerinin yasallaşmasından bu yana büyük bir bahis artışı yaşadı. Son araştırmalar, kumarın hane gelirlerini olumsuz etkilediğini, bahisçileri sürekli borç içinde bıraktığını ve aileleri iflasa sürüklediğini gösteriyor. Ayrıca, bu bahis çılgınlığının tüketici harcamalarında azalmaya neden olduğu ve ekonomiden para çektiği düşünülüyor. Bu sorunu çözmek amacıyla Brezilya hükümeti, çevrimiçi bahis platformları için yeni düzenlemeler getirdi. Yeni kurallara göre, Brezilya’da reklam yapmak isteyen yabancı şirketlerin lisans alması, yerel ofisler ve müşteri hizmetleri kanalları bulundurması ve kara para aklamayı önleme politikalarına sahip olması gerekecek. Ayrıca, kredi kartı ile bahis yapmak da bu yıl sonunda yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik kapsamında yasaklanacak.Fakir aileler devletten aldığı parayı kumara yatırıyorCumartesi günü Sao Paulo’daki belediye seçimlerinde oy kullandıktan sonra gazetecilere konuşan Lula, “Yeni düzenlemeler işe yaramazsa, (bahisleri) kesin olarak sona erdirmekte tereddüt etmeyeceğim” dedi. Lula, yasakların yasa dışı faaliyetleri durdurmada etkili olmadığını savunarak çevrimiçi bahisleri tamamen sona erdirmeye karşı olduğunu belirtse de, düşük gelirli ailelerin Brezilya’nın sosyal yardım programı Bolsa Familia’dan aldıkları ödemeleri bahislerde harcamalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı, “Herkes sabah ekmek almak için giden kişinin ekmek parasını küçük bir bahiste harcayacağını biliyor. Ancak izin veremeyeceğim şey, bahsin bir hastalığa, bir bağımlılığa dönüşmesi ve insanların buna bağımlı hale gelmesi. Çünkü evini ve arabasını kaybeden insanları tanıyorum.” diye de konuştu. Geçen Perşembe günü Lula, sosyal yardım alan kişilerin bahis yapmalarının yasaklanıp yasaklanmayacağını görüşmek üzere bir kabine toplantısı düzenledi ancak henüz bir karar alınmadı.Nüfusun dörtte biri bahis yapıyor Brezilya’nın 215 milyonluk nüfusunun neredeyse dörtte biri şu anda çeşitli elektronik platformlarda çevrimiçi bahis yapıyor. Bu rakam, bu yıl 25 milyon artarak, her ay ortalama 3,5 milyon yeni kullanıcıya ulaştı. Bahislerdeki bu keskin artış genellikle ekonomik duruma bağlanıyor ve katılımcıların yarısından fazlası 'para kazanma'nın bahis oynamalarının ana nedeni olduğunu belirtiyor. Öte yandan veriler, bahisçilerin yüzde 45’inin 'maddi kayıplar' yaşadığını ve yüzde 30’unun kumar nedeniyle 'kişisel ilişkilerinde zarar gördüğünü' ortaya koyuyor. Brezilyalı perakendeciler derneği tarafından yaptırılan bir araştırma, çevrimiçi platform kullanıcılarının yüzde 63’ünün gelirlerinde azalma yaşadığını ve yüzde 23’ünün bahis yapmayı giysi satın almaya tercih ettiğini ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/brezilyada-genel-secim-gibi-yerel-secim-bolsonaro-ile-lula-da-silvanin-adaylari-yaristi--1088902275.html

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brezilya, brezilya ligi, futbol, bahis, neymar da silva santos junior, luiz inacio lula da silva, kumar, online kumar, bağımlılık