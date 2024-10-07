https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/omer-celik-kesinlikle-cezasizlik-algisina-musaade-etmeyecegiz-1088930094.html

Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 7 Ekim münasebetiyle İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yürüttüğü saldırılara ve Türkiye gündemine dair basına açıklamalarda... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T17:22+0300

2024-10-07T17:22+0300

2024-10-07T17:22+0300

türkiye

ömer çelik

ak parti myk toplantısı

sıla bebek

discord

cezasızlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088930858_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_27b2b3defe8b25e3fd44ce4f7c16f53e.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Çelik, 7 Ekim münasebetiyle yaptığı açıklamalarda Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalara değinerek "Bugün Lübnan’ı yeni bir Gazze yapmaya çalışan bu katil şebekesinin, bu soykırımcı şebekenin faaliyetleriyle karşı karşıyayız" dedi.Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:7 Ekim olaylarıyla ilgili Başbakan Netanyahu’nun ilk sözlerinin İsrail vatandaşları ya da siviller olmadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, “Netanyahu’nun ilk cümlesi, bu olaylar olur olmaz ‘Bölge haritalarını değiştireceğiz, bölgede haritaların değişimine imza atacağız’ şeklinde bir yaklaşımdı. Arkasından ‘David Koridoru’nu kuracağız’ gibisinden bir açıklama yaptı” dedi.‘Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu’Türkiye'de son günlerde yaşanan cinayetlere ve çocuk istismar vakalarına değinen Çelik, “Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu. Kadın polisimiz şehit edildi. Geçtiğimiz günlerde iki kadın cinayeti art arda işlendi. Son derece üzücü. Bugün Cumhurbaşkanımız MYK’daki açılış konuşmasında bütün bu tabloya geniş bir yer ayırdı. Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de bunu ifade etmiştim. Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz” dedi.‘Çok kararlı ve acımasız olmalıyız’İnternet üzerinden ulaşılan sohbet, yayın ve mesajlaşma platformu üzerinden yapılan çocuk istismarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ömer Çelik, bu platformları kendisinin de incelediğini ve deneyimini "Tam tabirle kanım dondu. Böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir? Böyle bir istismar alanı nasıl serbest bırakılabilir? bu düşünülemez bile" ifadeleriyle açıkladı. Çelik, hukukun içinde kalacaklarını belirterek "Çok kararlı ve acımasız olmalıyız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/polat-ciftinin-komsu-kavgasi-davasinda-karar-engin-polata-hapis-cezasi-1088922229.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ömer çelik, ak parti myk toplantısı, sıla bebek, discord, cezasızlık