Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
23 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
09:47
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
10:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:12
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
11:42
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
11:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
18:56
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:47
5 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
21:09
7 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
21:28
5 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
21:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
22:14
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
22:32
4 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
22:46
4 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
23:16
4 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
23:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye cuma günü iki kadının vahşice katledilmesiyle sarsıldı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerin gelecek kaygısını anlatan araştırmalar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
İncel faşizmi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:14
9 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Ege Denizi’ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama
19:54
1 dk
7 EKİM'İN YILDÖNÜMÜ
Yıllardır dinmeyen acı: Neler oldu?
20:05
17 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
20:57
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
21:03
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/omer-celik-kesinlikle-cezasizlik-algisina-musaade-etmeyecegiz-1088930094.html
Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz
Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 7 Ekim münasebetiyle İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yürüttüğü saldırılara ve Türkiye gündemine dair basına açıklamalarda... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T17:22+0300
2024-10-07T17:22+0300
türkiye
ömer çelik
ak parti myk toplantısı
sıla bebek
discord
cezasızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088930858_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_27b2b3defe8b25e3fd44ce4f7c16f53e.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Çelik, 7 Ekim münasebetiyle yaptığı açıklamalarda Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalara değinerek "Bugün Lübnan’ı yeni bir Gazze yapmaya çalışan bu katil şebekesinin, bu soykırımcı şebekenin faaliyetleriyle karşı karşıyayız" dedi.Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:7 Ekim olaylarıyla ilgili Başbakan Netanyahu’nun ilk sözlerinin İsrail vatandaşları ya da siviller olmadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, “Netanyahu’nun ilk cümlesi, bu olaylar olur olmaz ‘Bölge haritalarını değiştireceğiz, bölgede haritaların değişimine imza atacağız’ şeklinde bir yaklaşımdı. Arkasından ‘David Koridoru’nu kuracağız’ gibisinden bir açıklama yaptı” dedi.‘Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu’Türkiye'de son günlerde yaşanan cinayetlere ve çocuk istismar vakalarına değinen Çelik, “Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu. Kadın polisimiz şehit edildi. Geçtiğimiz günlerde iki kadın cinayeti art arda işlendi. Son derece üzücü. Bugün Cumhurbaşkanımız MYK’daki açılış konuşmasında bütün bu tabloya geniş bir yer ayırdı. Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de bunu ifade etmiştim. Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz” dedi.‘Çok kararlı ve acımasız olmalıyız’İnternet üzerinden ulaşılan sohbet, yayın ve mesajlaşma platformu üzerinden yapılan çocuk istismarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ömer Çelik, bu platformları kendisinin de incelediğini ve deneyimini "Tam tabirle kanım dondu. Böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir? Böyle bir istismar alanı nasıl serbest bırakılabilir? bu düşünülemez bile" ifadeleriyle açıkladı. Çelik, hukukun içinde kalacaklarını belirterek "Çok kararlı ve acımasız olmalıyız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/polat-ciftinin-komsu-kavgasi-davasinda-karar-engin-polata-hapis-cezasi-1088922229.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088930858_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1de2e2a925fc5cdab1a3446ecba6340.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, ak parti myk toplantısı, sıla bebek, discord, cezasızlık
ömer çelik, ak parti myk toplantısı, sıla bebek, discord, cezasızlık

Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

17:22 07.10.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçÖmer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz
Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 7 Ekim münasebetiyle İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yürüttüğü saldırılara ve Türkiye gündemine dair basına açıklamalarda bulundu. Çelik, son yaşanan cinayetler konusunda ise “Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Çelik, 7 Ekim münasebetiyle yaptığı açıklamalarda Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalara değinerek "Bugün Lübnan’ı yeni bir Gazze yapmaya çalışan bu katil şebekesinin, bu soykırımcı şebekenin faaliyetleriyle karşı karşıyayız" dedi.
Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararlar söz konusu oldu. Tüm bu kararlar çerçevesinde bakıldığında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ve diğer kurumların ortaya koyduğu tavrın arkasına bir eylem koyulamadığı için İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni de tehdit etti. Uluslararası sistemin ve uluslararası kurumların bunu seyretmesi neticesinde ortaya çıkan tablo en son gelinen yerde İsrail, Netanyahu hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’i istenmeyen adam ilan etti. Gelinen tabloda bütün sistemi, bütün uluslararası hukuku ve insanlığa ait her değeri karşısına alan soykırımcı bir şebekeyle, bir katiller şebekesiyle karşı karşıyayız.”
7 Ekim olaylarıyla ilgili Başbakan Netanyahu’nun ilk sözlerinin İsrail vatandaşları ya da siviller olmadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, “Netanyahu’nun ilk cümlesi, bu olaylar olur olmaz ‘Bölge haritalarını değiştireceğiz, bölgede haritaların değişimine imza atacağız’ şeklinde bir yaklaşımdı. Arkasından ‘David Koridoru’nu kuracağız’ gibisinden bir açıklama yaptı” dedi.

‘Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu’

Türkiye'de son günlerde yaşanan cinayetlere ve çocuk istismar vakalarına değinen Çelik, “Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu. Kadın polisimiz şehit edildi. Geçtiğimiz günlerde iki kadın cinayeti art arda işlendi. Son derece üzücü. Bugün Cumhurbaşkanımız MYK’daki açılış konuşmasında bütün bu tabloya geniş bir yer ayırdı. Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de bunu ifade etmiştim. Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

‘Çok kararlı ve acımasız olmalıyız’

İnternet üzerinden ulaşılan sohbet, yayın ve mesajlaşma platformu üzerinden yapılan çocuk istismarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ömer Çelik, bu platformları kendisinin de incelediğini ve deneyimini "Tam tabirle kanım dondu. Böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir? Böyle bir istismar alanı nasıl serbest bırakılabilir? bu düşünülemez bile" ifadeleriyle açıkladı. Çelik, hukukun içinde kalacaklarını belirterek "Çok kararlı ve acımasız olmalıyız” dedi.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
TÜRKİYE
Polat çiftinin 'komşu kavgası' davasında karar: Engin Polat'a hapis cezası
15:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала