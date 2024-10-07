https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/omer-celik-kesinlikle-cezasizlik-algisina-musaade-etmeyecegiz-1088930094.html
Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz
Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 7 Ekim münasebetiyle İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yürüttüğü saldırılara ve Türkiye gündemine dair basına açıklamalarda... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T17:22+0300
2024-10-07T17:22+0300
2024-10-07T17:22+0300
türkiye
ömer çelik
ak parti myk toplantısı
sıla bebek
discord
cezasızlık
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Çelik, 7 Ekim münasebetiyle yaptığı açıklamalarda Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalara değinerek "Bugün Lübnan’ı yeni bir Gazze yapmaya çalışan bu katil şebekesinin, bu soykırımcı şebekenin faaliyetleriyle karşı karşıyayız" dedi.Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:7 Ekim olaylarıyla ilgili Başbakan Netanyahu’nun ilk sözlerinin İsrail vatandaşları ya da siviller olmadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, “Netanyahu’nun ilk cümlesi, bu olaylar olur olmaz ‘Bölge haritalarını değiştireceğiz, bölgede haritaların değişimine imza atacağız’ şeklinde bir yaklaşımdı. Arkasından ‘David Koridoru’nu kuracağız’ gibisinden bir açıklama yaptı” dedi.‘Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu’Türkiye'de son günlerde yaşanan cinayetlere ve çocuk istismar vakalarına değinen Çelik, “Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu. Kadın polisimiz şehit edildi. Geçtiğimiz günlerde iki kadın cinayeti art arda işlendi. Son derece üzücü. Bugün Cumhurbaşkanımız MYK’daki açılış konuşmasında bütün bu tabloya geniş bir yer ayırdı. Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de bunu ifade etmiştim. Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz” dedi.‘Çok kararlı ve acımasız olmalıyız’İnternet üzerinden ulaşılan sohbet, yayın ve mesajlaşma platformu üzerinden yapılan çocuk istismarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ömer Çelik, bu platformları kendisinin de incelediğini ve deneyimini "Tam tabirle kanım dondu. Böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir? Böyle bir istismar alanı nasıl serbest bırakılabilir? bu düşünülemez bile" ifadeleriyle açıkladı. Çelik, hukukun içinde kalacaklarını belirterek "Çok kararlı ve acımasız olmalıyız” dedi.
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ömer çelik, ak parti myk toplantısı, sıla bebek, discord, cezasızlık
ömer çelik, ak parti myk toplantısı, sıla bebek, discord, cezasızlık
Ömer Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 7 Ekim münasebetiyle İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yürüttüğü saldırılara ve Türkiye gündemine dair basına açıklamalarda bulundu. Çelik, son yaşanan cinayetler konusunda ise “Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Çelik, 7 Ekim münasebetiyle yaptığı açıklamalarda Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalara değinerek "Bugün Lübnan’ı yeni bir Gazze yapmaya çalışan bu katil şebekesinin, bu soykırımcı şebekenin faaliyetleriyle karşı karşıyayız" dedi.
Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararlar söz konusu oldu. Tüm bu kararlar çerçevesinde bakıldığında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ve diğer kurumların ortaya koyduğu tavrın arkasına bir eylem koyulamadığı için İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni de tehdit etti. Uluslararası sistemin ve uluslararası kurumların bunu seyretmesi neticesinde ortaya çıkan tablo en son gelinen yerde İsrail, Netanyahu hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’i istenmeyen adam ilan etti. Gelinen tabloda bütün sistemi, bütün uluslararası hukuku ve insanlığa ait her değeri karşısına alan soykırımcı bir şebekeyle, bir katiller şebekesiyle karşı karşıyayız.”
7 Ekim olaylarıyla ilgili Başbakan Netanyahu’nun ilk sözlerinin İsrail vatandaşları ya da siviller olmadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, “Netanyahu’nun ilk cümlesi, bu olaylar olur olmaz ‘Bölge haritalarını değiştireceğiz, bölgede haritaların değişimine imza atacağız’ şeklinde bir yaklaşımdı. Arkasından ‘David Koridoru’nu kuracağız’ gibisinden bir açıklama yaptı” dedi.
‘Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu’
Türkiye'de son günlerde yaşanan cinayetlere ve çocuk istismar vakalarına değinen Çelik, “Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu. Kadın polisimiz şehit edildi. Geçtiğimiz günlerde iki kadın cinayeti art arda işlendi. Son derece üzücü. Bugün Cumhurbaşkanımız MYK’daki açılış konuşmasında bütün bu tabloya geniş bir yer ayırdı. Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de bunu ifade etmiştim. Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
‘Çok kararlı ve acımasız olmalıyız’
İnternet üzerinden ulaşılan sohbet, yayın ve mesajlaşma platformu üzerinden yapılan çocuk istismarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ömer Çelik, bu platformları kendisinin de incelediğini ve deneyimini "Tam tabirle kanım dondu. Böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir? Böyle bir istismar alanı nasıl serbest bırakılabilir? bu düşünülemez bile" ifadeleriyle açıkladı. Çelik, hukukun içinde kalacaklarını belirterek "Çok kararlı ve acımasız olmalıyız” dedi.