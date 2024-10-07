https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/milli-takimdan-atakan-karazor-aciklamasi-kardesimize-sahip-cikmamiz-lazim-1088938153.html
Milli Takım'dan Atakan Karazor açıklaması: 'Kardeşimize sahip çıkmamız lazım'
Milli Takım'dan Atakan Karazor açıklaması: 'Kardeşimize sahip çıkmamız lazım'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Türkiye forması giymeye karar veren ve A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Atakan Karazor... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T20:44+0300
2024-10-07T20:44+0300
2024-10-07T20:44+0300
spor
atakan karazor
tecavüz
ceza
mahkeme
almanya
karar
a milli futbol takımı
türkiye
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088937775_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_b536ed76e047a49701b15f689cb9bea1.jpg
TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Atakan Karazor hakkında konuştu.Atakan Karazor, 2022 yılında İbiza'da tatil yaparken arkadaşı Jaskaran T.D. ile cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir eğlence mekanında tanıştıkları 18 yaşındaki kadınla gittikleri villada ilişki yaşayan Atakan Karazor ve Jaskaran T.D. hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açılmıştı. Açılan dava sonrası Atakan Karazor arkadaşı ile birlikte 4 hafta hapis yattıktan sonra 50 bin euro kefalet ile serbest kaldı.'Suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır'Olay sonrası halen yargılaması devam eden oyuncu hakkında konuşan TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı şöyle konuştu:Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. Maç TV8 ve Exxen platformundan saat 21.45'te canlı yayınlanacak. Türkiye - Karadağ maçı şifresiz olarak yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/a-milli-takim-kadrosunda-degisiklik-sakatlik-nedeniyle-kadroda-cikarildi-1087637284.html
almanya
ibiza
stuttgart
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088937775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eaaa040441d4440535ed53bf295da1ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli maç ne zaman, türkiye karadağ maçı saat kaçta, türkiye maçı hangi kanalda
milli maç ne zaman, türkiye karadağ maçı saat kaçta, türkiye maçı hangi kanalda
Milli Takım'dan Atakan Karazor açıklaması: 'Kardeşimize sahip çıkmamız lazım'
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Türkiye forması giymeye karar veren ve A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Atakan Karazor ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2022 yazında yaşadığı olay nedeniyle gündem olan Atakan Karazor'un masum olduğuna inandıklarını belirtti.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Atakan Karazor hakkında konuştu.
Atakan Karazor, 2022 yılında İbiza'da tatil yaparken arkadaşı Jaskaran T.D. ile cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir eğlence mekanında tanıştıkları 18 yaşındaki kadınla gittikleri villada ilişki yaşayan Atakan Karazor ve Jaskaran T.D. hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açılmıştı. Açılan dava sonrası Atakan Karazor arkadaşı ile birlikte 4 hafta hapis yattıktan sonra 50 bin euro kefalet ile serbest kaldı.
'Suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır'
Olay sonrası halen yargılaması devam eden oyuncu hakkında konuşan TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı şöyle konuştu:
Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Psikolojik şiddete de karşıyız. Atakan Karazor'un 2022 yılından beri davası sürüyor. Lütfen şunu unutmayalım; her birey cezası kanıtlanana kadar masumdur. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım. 'Suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır' Biz kardeşimizin masum olduğuna inanıyoruz. Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi. Alman Milli Takımı kendisine büyük ilgi gösterdi. Davası biraz uzadı. Dava hakkında daha fazla bilgi veremiyoruz çünkü dava devam ediyor. Avukatlardan aldığımız bilgiler var. Kendisinin yaşadığı bir talihsizlik olarak değerlendirmek lazım. Biz masum olduğuna inanıyoruz. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım. Allah korusun zaten suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır ama biz kendisinin masum olduğuna inanıyoruz.
Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. Maç TV8 ve Exxen platformundan saat 21.45'te canlı yayınlanacak. Türkiye - Karadağ maçı şifresiz olarak yayınlanacak.