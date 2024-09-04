https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/a-milli-takim-kadrosunda-degisiklik-sakatlik-nedeniyle-kadroda-cikarildi-1087637284.html

A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Semih Kılıçsoy'un sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Hekimoğlu'nun U21... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T14:45+0300

2024-09-04T14:45+0300

2024-09-04T15:22+0300

spor

a milli futbol takımı

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Galler ve İzlanda maçlarının kadrosunda değişiklik yapıldığını açıkladı.Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada Semih Kılıçsoy'un sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığ belirtildi. Açıklamada, "Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu." ifadeleri yer aldı.A Milli Takım kadrosuna çağrılan Mustafa Hekimoğlu'nun ise U21 kadrosunda dahil edildiği açıklandı. TFF'nin açıklamasında, "Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı."

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a milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)