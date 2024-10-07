Uyuşturucu kartellerinin çok sayıda siyasetçiyi öldürdüğü Guerrero eyaletinin Chilpancingo kentinde dün meydana gelen olayda, eyalet savcılığı Belediye Başkanı Arcos'un saldırı sonucunda ölü bulunduğunu doğruladı. Ülkedeki siyasi partilerden biri olan Kurumsal Devrimci Parti'nin ulusal lideri Alejandro Moreno, Arcos'un öldürülmesinden 3 gün önce yeni atanan belediye meclisi sekreteri Francisco Tapia'nın da öldürüldüğünü açıkladı. Guerrero Eyalet Valisi Evelyn Salgado Pineda, Arcos'un öldürülmesini kınadığını açıklayarak "Chilpancingo'nun çeşitli yerlerinde operasyonların yoğunlaştırması talimatını verdim" dedi.

Meksika'da 1 haftalık belediye başkanı saldırıda öldürüldü

© Fotoğraf Alejandro Arcos © Fotoğraf

Meksika'nın Chilpancingo Belediye Başkanı Alejandro Arcos, göreve geldikten yaklaşık bir hafta sonra, saldırı sonucu öldürüldü. Kentte daha önce yerel yönetimden bir yönetici de vurularak öldürülmüştü. Kentin bağlı olduğu Guerrero uyuşturucu şiddetinden en çok etkilenen eyaletlerden biri olarak biliniyor.