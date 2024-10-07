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ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 17.9 milyar dolarlık askeri destek sağladı
ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 17.9 milyar dolarlık askeri destek sağladı
Sputnik Türkiye
Brown Üniversitesi bünyesinde hazırlanan rapora göre ABD, İsrail’e son bir yıl içinde 17.9 milyar dolarlık askeri destek sağladı. ABD’nin kendi... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T11:33+0300
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ABD merkezli prestijli Brown Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Watson Enstitüsü, Savaş Maliyeti Projesi kapsamında, ABD hükümet organlarının sağladığı resmi veriler üzerinden ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteğin maliyetini ortaya koydu. Rapora göre ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail'in askeri operasyonları ve bölgedeki kendi operasyonları için yaptığı harcamaların toplamı en az 22.76 milyar dolar. Bu maliyetin 17.9 milyar doları sadece kredi ve hibeler yoluyla İsrail’in Filistin’de yürüttüğü saldırılara askeri destek olarak harcanmış. ABD’nin yurt dışı yardımlarını yürüten USAID Yurtdışı Hibe ve Kredileri ile ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin verilerinden “mütevazi” biçimde hazırlanan raporda, ABD’nin hem bölgedeki askeri faaliyetleri hem de İsrail’e yaptığı askeri yardımlar hesaplanmış.17.9 milyarlık askeri desteğin içeriğinde ‘Yabancı Askeri Finansman, Füze Savunması, 2020'de İsrailli savunma yüklenicisi tarafından yapılan bir hava savunma sistemi olan Demir Işın, top üretimi genişletilmesi ve ABD Stoklarından İsrail'e Teslim Edilen Silahların Yenilenmesi’ kalemleri yer alıyor.'Kongreye bildirilmeyen en az 100 silah anlaşması yapmıştır'“13 Ağustos 2024 tarihinde Biden yönetimi İsrail ile gelecek yıllarda gerçekleştirilmek üzere 20.3 milyar dolarlık ek silah anlaşmaları yapılacağını duyurdu (ancak bu konu şu anda Kongre'de tartışılıyor)” ifadelerinin yer aldığı raporun yazarları Linda J Bilmes, William D Hartung ve Stephen Semler çalışmalarında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rusyada-gece-21-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088901036.html
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abd askeri harcamaları, askeri harcama, usaid, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), israil
abd askeri harcamaları, askeri harcama, usaid, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), israil
ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 17.9 milyar dolarlık askeri destek sağladı
11:33 07.10.2024 (güncellendi: 11:47 07.10.2024)
Brown Üniversitesi bünyesinde hazırlanan rapora göre ABD, İsrail’e son bir yıl içinde 17.9 milyar dolarlık askeri destek sağladı. ABD’nin kendi operasyonlarıyla birlikte bu rakam 22.76 milyar dolar. Rapor, iki ülke arasında ABD Kongresine bildirilmeyecek mali değerde en az 100 silah anlaşması yapıldığını ayrıca vurguladı.
ABD merkezli prestijli Brown Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Watson Enstitüsü, Savaş Maliyeti Projesi kapsamında, ABD hükümet organlarının sağladığı resmi veriler üzerinden ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteğin maliyetini ortaya koydu.
Rapora göre ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail'in askeri operasyonları ve bölgedeki kendi operasyonları için yaptığı harcamaların toplamı en az 22.76 milyar dolar. Bu maliyetin 17.9 milyar doları sadece kredi ve hibeler yoluyla İsrail’in Filistin’de yürüttüğü saldırılara askeri destek olarak harcanmış.
ABD’nin yurt dışı yardımlarını yürüten USAID Yurtdışı Hibe ve Kredileri ile ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin verilerinden “mütevazi” biçimde hazırlanan raporda, ABD’nin hem bölgedeki askeri faaliyetleri hem de İsrail’e yaptığı askeri yardımlar hesaplanmış.
17.9 milyarlık askeri desteğin içeriğinde ‘Yabancı Askeri Finansman, Füze Savunması, 2020'de İsrailli savunma yüklenicisi tarafından yapılan bir hava savunma sistemi olan Demir Işın, top üretimi genişletilmesi ve ABD Stoklarından İsrail'e Teslim Edilen Silahların Yenilenmesi’ kalemleri yer alıyor.
'Kongreye bildirilmeyen en az 100 silah anlaşması yapmıştır'
“13 Ağustos 2024 tarihinde Biden yönetimi İsrail ile gelecek yıllarda gerçekleştirilmek üzere 20.3 milyar dolarlık ek silah anlaşmaları yapılacağını duyurdu (ancak bu konu şu anda Kongre'de tartışılıyor)” ifadelerinin yer aldığı raporun yazarları Linda J Bilmes, William D Hartung ve Stephen Semler çalışmalarında şunları kaydetti:
“ABD hükümeti 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 17.9 milyar dolarlık güvenlik yardımını onaylamıştır, ancak bu, savaş sırasında ve bu savaş için sağlanan mali desteğin yalnızca bir kısmıdır.
Örneğin, Biden yönetimi Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile, ayrıntıların Kongre'ye bildirilmesi gerekliliğini tetikleyecek değerin altında kalan en az 100 silah anlaşması yapmıştır. ABD son elli yıldır İsrail'in ana silah tedarikçisi konumundadır.”