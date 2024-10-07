ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 17.9 milyar dolarlık askeri destek sağladı

“ABD hükümeti 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 17.9 milyar dolarlık güvenlik yardımını onaylamıştır, ancak bu, savaş sırasında ve bu savaş için sağlanan mali desteğin yalnızca bir kısmıdır.

Örneğin, Biden yönetimi Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile, ayrıntıların Kongre'ye bildirilmesi gerekliliğini tetikleyecek değerin altında kalan en az 100 silah anlaşması yapmıştır. ABD son elli yıldır İsrail'in ana silah tedarikçisi konumundadır.”