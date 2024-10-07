https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/markette-gida-denetimi-100-kilogram-bozuk-pirince-el-kondu-1088912827.html

Markette gıda denetimi: 100 kilogram bozuk pirince el kondu

Markette gıda denetimi: 100 kilogram bozuk pirince el kondu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu tarafından yapılan denetimlerde, Kayapınar ilçesindeki bir markette 100... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T12:56+0300

2024-10-07T12:56+0300

2024-10-07T12:56+0300

türkiye

denetim

pirinç

market

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Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve daha güvenli gıdaya ulaşması için ilçe belediyeleriyle ortaklaşa kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu, kent merkezi ve kırsal ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.Gıda Denetim Koordinasyonu, halkın sağlığını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla kent genelinde bir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.Denetimler sırasında bir marketin reyonlarında bozulmuş ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 100 kilogram pirinç tespit edildi. Market hakkında cezai işlem uygulayan Gıda Denetim Koordinasyonu ekipleri, daha sonra 100 kilogram pirinci imha etti.

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bozuk gıda, gıda denetim, bozuk pirinç