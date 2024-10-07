https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakanliktan-fahis-fiyat-uygulamasi-1-milyar-331-milyon-lira-idari-para-cezasi--1088897754.html
Bakanlık'tan fahiş fiyat uygulaması: 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası
Bakanlık'tan fahiş fiyat uygulaması: 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri sonucu bu yılın ilk 9 ayına ilişkin "153.063 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır"... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T09:21+0300
2024-10-07T09:21+0300
2024-10-07T09:21+0300
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ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, fahiş fiyat denetim
ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, fahiş fiyat denetim
Bakanlık'tan fahiş fiyat uygulaması: 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası
Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri sonucu bu yılın ilk 9 ayına ilişkin "153.063 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasında bulundu.