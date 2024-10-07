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Bakanlık'tan fahiş fiyat uygulaması: 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası
Bakanlık'tan fahiş fiyat uygulaması: 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri sonucu bu yılın ilk 9 ayına ilişkin "153.063 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır"... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
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ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, fahiş fiyat denetim
ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, fahiş fiyat denetim

Bakanlık'tan fahiş fiyat uygulaması: 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası

09:21 07.10.2024
© İHA / METİN BAŞAR - ONUR HAMZAOĞLU-AW499845İstanbul - market - denetim
İstanbul - market - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© İHA / METİN BAŞAR - ONUR HAMZAOĞLU-AW499845
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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri sonucu bu yılın ilk 9 ayına ilişkin "153.063 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasında bulundu.
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