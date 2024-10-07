https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/mahalledeki-ceviz-kavgasina-is-makinesiyle-geldi-20-kisi-yaralandi-1088917301.html

Mahalledeki ceviz kavgasına 'iş makinesi'yle geldi: 20 kişi yaralandı

Mahalledeki ceviz kavgasına 'iş makinesi'yle geldi: 20 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Arnavutköy'de otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle çıkan kavgada mahalleli birbirine girdi. Taraflardan bir kişi, kavgaya iş makinesiyle geldi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T13:47+0300

2024-10-07T13:47+0300

2024-10-07T13:47+0300

türkiye

arnavutköy

kavga

yumruklu kavga

mahalle

iş makinesi

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İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşen olayda ddiaya göre, sokakta bulunan ceviz ağacından ceviz toplamaya çalışan çocuklar cevizleri park halindeki otomobilin üzerine düşürdü. Aracının üzerine ceviz düşen komşu sinirlenerek çocuklarla daha sonra aileleriyle tartışmaya başladı. İş makinesini kalabalığın üzerine sürdüTartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Taraflardan bir kişi bindiği iş makinasıyla kavgaya dahil oldu. İş makinesini kalabalığın üzerine süren kişi olayla alakası olmayan park halindeki 4 aracın zarar görmesine ve 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı dakikalarca ayıramadı. Tarafların uzun süre ayrılamadığı kavgada olay yerinde ciddi anlamda yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı sayısının toplamda 20 kişi olduğu öğrenildi. Kavga anı ve iş makinesinin dahil olması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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arnavutköy, kavga, yumruklu kavga, mahalle, iş makinesi