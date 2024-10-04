https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/iett-soforu-yolcuyla-kavga-edince-kustu-calismiyorum-banane-isi-biraktim-1088807553.html
İETT şoförü yolcuyla kavga edince küstü: 'Çalışmıyorum banane işi bıraktım'
İETT şoförü yolcuyla kavga edince küstü: 'Çalışmıyorum banane işi bıraktım'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir yolcu ile tartışan İETT otobüsü şoförü, önce aracı durdurdu sonra araçtan indi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:14+0300
2024-10-04T11:14+0300
2024-10-04T11:17+0300
yaşam
istanbul
iett
otobüs şöförü
protesto
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İstanbul Başakşehir'de yaşanan ilginç olay 78E numaralı otobüste meydana geldi. Aracın şoförü ile bir yolcu arasında tartışma yaşandı.İddiaya göre tartışma devam ederken Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi durağında sinirlenen şoför aracı durdurup aşağıya inerek önce, “Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım” ifadelerini daha sonrada, “banane ben çalışmıyorum” diyerek tavır koydu. İlginç diyalog başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbullu-yayan-kalacak-ise-ve-okula-gidecekler-cozum-bekliyor-15-ekimde-otobusler-ve-metrobusler-1088799628.html
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istanbul, iett, otobüs şöförü, protesto
istanbul, iett, otobüs şöförü, protesto
İETT şoförü yolcuyla kavga edince küstü: 'Çalışmıyorum banane işi bıraktım'
11:14 04.10.2024 (güncellendi: 11:17 04.10.2024)
İstanbul'da bir yolcu ile tartışan İETT otobüsü şoförü, önce aracı durdurdu sonra araçtan indi.
İstanbul Başakşehir'de yaşanan ilginç olay 78E numaralı otobüste meydana geldi. Aracın şoförü ile bir yolcu arasında tartışma yaşandı.
İddiaya göre tartışma devam ederken Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi durağında sinirlenen şoför aracı durdurup aşağıya inerek önce, “Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım” ifadelerini daha sonrada, “banane ben çalışmıyorum” diyerek tavır koydu. İlginç diyalog başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.