https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/iett-soforu-yolcuyla-kavga-edince-kustu-calismiyorum-banane-isi-biraktim-1088807553.html

İETT şoförü yolcuyla kavga edince küstü: 'Çalışmıyorum banane işi bıraktım'

İETT şoförü yolcuyla kavga edince küstü: 'Çalışmıyorum banane işi bıraktım'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir yolcu ile tartışan İETT otobüsü şoförü, önce aracı durdurdu sonra araçtan indi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T11:14+0300

2024-10-04T11:14+0300

2024-10-04T11:17+0300

yaşam

istanbul

iett

otobüs şöförü

protesto

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088779310_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_099601c8baf71ac59f511ebde2aae8a9.jpg

İstanbul Başakşehir'de yaşanan ilginç olay 78E numaralı otobüste meydana geldi. Aracın şoförü ile bir yolcu arasında tartışma yaşandı.İddiaya göre tartışma devam ederken Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi durağında sinirlenen şoför aracı durdurup aşağıya inerek önce, “Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım” ifadelerini daha sonrada, “banane ben çalışmıyorum” diyerek tavır koydu. İlginç diyalog başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbullu-yayan-kalacak-ise-ve-okula-gidecekler-cozum-bekliyor-15-ekimde-otobusler-ve-metrobusler-1088799628.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, iett, otobüs şöförü, protesto