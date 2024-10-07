https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/litvanyada-8-nato-ulkesinin-katildigi-demir-kurt-24-tatbikati-basladi-1088940964.html

Litvanya’da 8 NATO ülkesinin katıldığı Demir Kurt-24 tatbikatı başladı

Litvanya’da 8 NATO ülkesinin katıldığı Demir Kurt-24 tatbikatı başladı

Sputnik Türkiye

Litvanya ordusu, 8 NATO ülkesinden 3 bin 200 askerin katıldığı Demir Kurt-2024 uluslararası askeri tatbikatının bugün başladığını duyurdu. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

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Litvanya Silahlı Kuvvetleri basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Litvanya, ABD, Almanya, Çekya, Norveç ve Benelüks ülkelerinden (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) 3 bin 200 NATO askerinin ve 700 adet teçhizatın katılımıyla 10 gün sürecek olan Demir Kurt-2024 tatbikatı ülkenin doğusunda, Belarus sınırının yakınında başladı.Açıklamada, “Demir Kurt 2024-II tatbikatı 7 Ekim’de başlıyor. 17 Ekim’e kadar sürecek tatbikat General Silvestras Zukauskas Poligonu’nda gerçekleştirilecek, manevralara 3 bin 200’den fazla Litvanya askeri ile müttefik askerinin yanı sıra 700 adet askeri teçhizat katılacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca tatbikata Litvanya ordusundan çeşitli birimlerin katılacağı, aynı zamanda Belçika, Çekya, ABD, Lüksemburg, Norveç, Hollanda ve Almanya’dan askerlerin de görev alacağı kaydedildi.

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