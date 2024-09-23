https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/stratosferde-kritik-tatbikat-karadenizde-rus-savas-ucaklarindan-gozdagi-1088331470.html

Stratosferde kritik tatbikat: Karadeniz'de Rus savaş uçaklarından gözdağı

Stratosferde kritik tatbikat: Karadeniz'de Rus savaş uçaklarından gözdağı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, imkan ve kabiliyetlerini genişletmek için çeşitli düzlemlerde talimlerine de aralıksız bir... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Hava Kuvvetleri'nin savaş pilotları, Karadeniz semalarında stratosfere çıkarak düşman hedeflerinin tespit ve imha edilmesine yönelik tatbikat gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na ait Su-30SM savaş uçaklarının Karadeniz semalarında düşman güçlerine ait İHA, insansız hücumbot ve deniz çıkartma unsurlarına yönelik bir tatbikat yaptığını duyurdu.Tatbikatın günün hem aydınlık hem de karanlık saatlerinde yapıldığını bildiren bakanlık, Su-30SM savaş uçakları mürettebatının 13 bin metre yüksekliğin üzerine çıkarak stratosfere girdiğini vurguladı.Hedeflerin gezici mühimmat ve güdümlü silahlarla vurulduğunu belirten bakanlık, Rus savaş uçaklarındaki tüm imha metotlarının etkili ve tüm pilotların yeterli eğitim düzeyinde olduğunun altını çizdi.Rus pilotların stratosferde belirlenen görevleri başarıyla yerine getirdiğini aktaran Savunma Bakanlığı, Su-30SM'lerin tatbikatın ardından üslerine sorunsuz bir şekilde döndüklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gonderen-ulkeden-batiya-gerilimi-daha-da-tirmandiracak-cagri-1088326935.html

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