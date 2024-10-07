Lavrov: ABD'de başkanlık seçimlerini kimin kazanacağını umursamıyoruz
© Sputnik / Grigory Sysoev/
Abone ol
ABD'de her iki partinin de Rusya karşıtlığı konusunda hemfikir olduğuna dikkat çeken Lavrov, bundan dolayı 5 Kasım'da sandıktan kimin çıkacağını çok fazla umursamadıklarını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'deki başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağını umursamadığını söyledi.
Amerikan Newsweek dergisine demeç veren Lavrov, Moskova'nın ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili beklentilerinin sorulması üzerine, "ABD'de Rusya karşıtlığı konusunda iki partili oybirliği oluştuğu dikkate alındığında, bu seçimlerin nasıl sonuçlanacağı pek umrumuzda değil. Eğer Amerikan siyasetinde bir şeyler değişir ve bize teklifler sunarlarsa, çıkarlarımıza uygunluğunu inceleyeceğiz" yanıtını verdi.
Beyaz Saray'da kim bulunursa bulunsun o kişinin kendi ülkesinin sorunlarını çözmeye odaklanması gerektiğini belirten Lavrov, ABD Başkanı'nın ülkesinin sınırlarından binlerce kilometre ötede macera aramaması gerektiğinin altını çizdi.
Lavrov, Moskova'nın her halükarda, özellikle de ulusal güvenlik konuları söz olduğunda, çıkarlarını kararlılıkla savunacağını vurguladı.
ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris olurken, Cumhuriyetçi Parti ise eski Başkan Donald Trump ile yeniden Beyaz Saray'daki koltuğun sahibi olmaya çalışacak.
Amerikan Newsweek dergisine demeç veren Lavrov, Moskova'nın ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili beklentilerinin sorulması üzerine, "ABD'de Rusya karşıtlığı konusunda iki partili oybirliği oluştuğu dikkate alındığında, bu seçimlerin nasıl sonuçlanacağı pek umrumuzda değil. Eğer Amerikan siyasetinde bir şeyler değişir ve bize teklifler sunarlarsa, çıkarlarımıza uygunluğunu inceleyeceğiz" yanıtını verdi.
Beyaz Saray'da kim bulunursa bulunsun o kişinin kendi ülkesinin sorunlarını çözmeye odaklanması gerektiğini belirten Lavrov, ABD Başkanı'nın ülkesinin sınırlarından binlerce kilometre ötede macera aramaması gerektiğinin altını çizdi.
Lavrov, Moskova'nın her halükarda, özellikle de ulusal güvenlik konuları söz olduğunda, çıkarlarını kararlılıkla savunacağını vurguladı.
ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris olurken, Cumhuriyetçi Parti ise eski Başkan Donald Trump ile yeniden Beyaz Saray'daki koltuğun sahibi olmaya çalışacak.