https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kremlin-taliban-yakinda-rusyada-teror-orgutleri-listesinden-cikarilacak-1088934092.html
Kremlin: Taliban yakında Rusya’da terör örgütleri listesinden çıkarılacak
Kremlin: Taliban yakında Rusya’da terör örgütleri listesinden çıkarılacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Taliban’ın yakında Rusya’da terör örgütleri listesinden çıkarılacağını, bu yönde çalışma yapıldığını belirtti. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T18:33+0300
2024-10-07T18:33+0300
2024-10-07T18:37+0300
dünya
rusya
kremlin
yuriy uşakov
taliban
terör örgütleri listesi
terör örgütleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088933754_0:23:758:449_1920x0_80_0_0_6693c3e30ed57dcc53e303881785e040.png
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına demecinde Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban’ın yakında Rusya’da terör örgütleri listesinden çıkarılacağını, yetkililerin bu yönde çalışma yaptıklarını ifade etti.Uşakov, ilgili soru karşısında, "Evet bu bağlamda çalışma yapılıyor. Öyle düşünüyorum" yanıtını verdi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova yönetiminin Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına dair prensip kararı aldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/taliban-abd-isgalinden-kurtulusun-3-yildonumunu-kutluyor-1086826118.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088933754_64:0:695:473_1920x0_80_0_0_f6c83a23ed764b22f60365a3f26c4a82.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, yuriy uşakov, taliban, terör örgütleri listesi, terör örgütleri
rusya, kremlin, yuriy uşakov, taliban, terör örgütleri listesi, terör örgütleri
Kremlin: Taliban yakında Rusya’da terör örgütleri listesinden çıkarılacak
18:33 07.10.2024 (güncellendi: 18:37 07.10.2024)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Taliban’ın yakında Rusya’da terör örgütleri listesinden çıkarılacağını, bu yönde çalışma yapıldığını belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına demecinde Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban’ın yakında Rusya’da terör örgütleri listesinden çıkarılacağını, yetkililerin bu yönde çalışma yaptıklarını ifade etti.
Uşakov, ilgili soru karşısında, "Evet bu bağlamda çalışma yapılıyor. Öyle düşünüyorum" yanıtını verdi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova yönetiminin Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına dair prensip kararı aldığını açıklamıştı.