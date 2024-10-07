Kitlesel katliam bölgesi: Filistinliler Gazze'de kaybettiklerini anlattı

Türkiye
SON DAKİKA | Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
23 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
09:47
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
10:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:12
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
11:42
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
11:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
18:56
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:47
5 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
21:09
7 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
21:28
5 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
21:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
22:14
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
22:32
4 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
22:46
4 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
23:16
4 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
23:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Taklit ve tağşiş yapan firmalar
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:09
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kitlesel-katliam-bolgesi-filistinliler-gazzede-kaybettiklerini-anlatti-1088900089.html
Kitlesel katliam bölgesi: Filistinliler Gazze'de kaybettiklerini anlattı
Kitlesel katliam bölgesi: Filistinliler Gazze'de kaybettiklerini anlattı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde on binlerce sivilin öldüğü operasyonu bir yılını doldurdu. Rusya’ya sığınan Filistinliler, bölgedeki ölümlere ilişkin şok... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T09:55+0300
2024-10-07T10:03+0300
israil- filistin çatışması
filistin
gazze şeridi
gazze
filistinli
filistinli mülteciler
israil
israil ordusu
sivil ölümleri
insan hakları ihlali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_759d1b7783cc9b2c77ba184641d2dc5b.jpg
Filistinlilerin kayıplarını sayan tek kurum olan Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölen kişi sayısının yaklaşık 42 bin olduğunu tahmin ediyor.Dış gözlemcinin sadece rakam gördüğü yerde bir Filistinli sevdiği yüzleri aklına getiriyor, sessizliğe gömülen sesleri duyuyor, yarıda kesilen yaşamların yasını tutuyor.Rusya’nın başkenti Moskova'da yaşayan ve çalışan Filistinli kameraman Halid El-Durra, Gazze Şeridi'nde bir yıldır süren savaş sırasında, İsrail ordusunun saldırılarında 80'den fazla yakınını kaybettiğini belirterek şunu anlattı:Aralıksız saldırılar yüzünden kurtarma ekiplerinin birkaç gün boyunca ölülerin cesetlerini alamadığını anlatan Filistinli, “Eşim hasta ve ona yaklaşık bir ay boyunca bu saldırıdan bahsetmedim. Oğlum Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yardımıyla Moskova'ya gelene kadar evimizin patlatıldığı haberini ondan sakladım” dedi.El-Durra aşireti Gazze, Refah ve El-Burec mülteci kampına düzenlenen saldırılarda çok sayıda üyesini kaybetti. Ölenler arasında çocuklar, yaşlılar, erkekler ve kadınlar. Ölüm onları evlerde, işyerlerinde ve sokaklarda buldu. Bu trajedilerin sonuncusu da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Halid El-Durra, Nusseirat'a düzenlenen hava saldırısında 11 yakınını kaybetti.'Eve su götürürken öldürüldü'Birçok Filistinliden akrabalarının ölümüne ilişkin şok edici detaylar içeren hikâyeler dinlemek mümkün.Bölgeden ayrılmak zorunda kalan bir kadın, eşinin yeğenini olan ve sokak çatışmalarının yaşandığı ve halkın tam abluka altında olduğu Gazze Şehri'nde ailesinin bir kısmıyla kalan bir gencin evine su getirdiği sırada öldürüldüğünü söyledi.Görgü tanıklarından duyduklarını Sputnik’e aktaran kadın, “Su bidonlarını aldı ve su aramaya gitti. Önce insansız hava aracı saldırısına uğradı. Yaralı yatıyordu. Komşular onu görünce çıkarmaya çalıştılar, ama İsrailliler onlara müsaade etmedi. Köpekleri saldılar. Tam da oraya köpekleri getirmişlerdi. Genç de kan kaybından yaşamını yitirdi” şeklide konuştu.'Geriye hiçbir şey kalmadı'Bu gencin ardından kışın da, yeni doğan bebeğiyle Refaha sığınan bir yakınını kaydettiğini söyleyen Filistinli kadın, “Refah güneşliydi. Akrabam, Ekim ayında doğurduğu kız çocuğuyla dışarıya çıktı. Tam o anda bir füze isabet etti. Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Ne üç aylık bebekten, ne de anneden hiçbir şey kalmadı” ifadesini kullandı.Rusya'da yaşayan Filistinli Muhammed (kendi isteği üzerine ismi değiştirildi), Sputnik’e açıklamasında, Han Yunus’ta İsrail buldozerlerinin insanların yaşamaya devam ettiği evleri yıkmasını engellemeye çalışan 24 yaşındaki yeğeninin ölümünü anlattı.Yeğenin kalıntıları, bu olaydan dört ay sonra, insanlara enkaz halindeki evlerine dönme izni çıktıktan sonra bulundu.İsrail'in saldırıları devam ediyorBu hikayeleri doğrulamak mümkün olmamakla birlikte, İsrail’in bir yıl önce meydana gelen olayların ardından topyekun savaş başlattığı Gazze Şeridi'ndeki olayların genel anlatısına uyuyor. İsrail güçleri, uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamalarını ve savaşı durdurma çağrılarını görmezden gelerek, operasyonun doruğunda çok sayıda mahalleyi tamamen yerle bir etti ve okul, hastane ve cami binalarını vurmaya devam ediyor, ayrıca bölge sakinlerinin büyük kısmının sığındığı insani bölgeleri de vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/19-yasindaki-filistinli-gazeteci-hassan-hamad-hayatini-kaybetti-1088898353.html
filistin
gazze şeridi
gazze
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7f035fe186069b47e99910a7116dd656.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filistin, gazze şeridi, gazze, filistinli, filistinli mülteciler, israil, israil ordusu, sivil ölümleri, insan hakları ihlali
filistin, gazze şeridi, gazze, filistinli, filistinli mülteciler, israil, israil ordusu, sivil ölümleri, insan hakları ihlali

Kitlesel katliam bölgesi: Filistinliler Gazze'de kaybettiklerini anlattı

09:55 07.10.2024 (güncellendi: 10:03 07.10.2024)
© AA / Ali JadallahGazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA / Ali Jadallah
Abone ol
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde on binlerce sivilin öldüğü operasyonu bir yılını doldurdu. Rusya’ya sığınan Filistinliler, bölgedeki ölümlere ilişkin şok edici detaylar içeren hikâyelerini Sputnik’e aktardı.
Filistinlilerin kayıplarını sayan tek kurum olan Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölen kişi sayısının yaklaşık 42 bin olduğunu tahmin ediyor.
Dış gözlemcinin sadece rakam gördüğü yerde bir Filistinli sevdiği yüzleri aklına getiriyor, sessizliğe gömülen sesleri duyuyor, yarıda kesilen yaşamların yasını tutuyor.
Rusya’nın başkenti Moskova'da yaşayan ve çalışan Filistinli kameraman Halid El-Durra, Gazze Şeridi'nde bir yıldır süren savaş sırasında, İsrail ordusunun saldırılarında 80'den fazla yakınını kaybettiğini belirterek şunu anlattı:
80'den fazla akrabam öldü. Özellikle Gazze'deki aile evimiz bombalandığı an çok ağır oldu. Oğlum oradaydı. Bağlantı kötüydü ve ona ulaşamadım. Sonunda oğlumun saldırıdan birkaç dakika önce dışarı çıktığını öğrendim ama erkek kardeşim, onun iki oğlu ve iki kız kardeşim öldürüldü.
Aralıksız saldırılar yüzünden kurtarma ekiplerinin birkaç gün boyunca ölülerin cesetlerini alamadığını anlatan Filistinli, “Eşim hasta ve ona yaklaşık bir ay boyunca bu saldırıdan bahsetmedim. Oğlum Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yardımıyla Moskova'ya gelene kadar evimizin patlatıldığı haberini ondan sakladım” dedi.
El-Durra aşireti Gazze, Refah ve El-Burec mülteci kampına düzenlenen saldırılarda çok sayıda üyesini kaybetti. Ölenler arasında çocuklar, yaşlılar, erkekler ve kadınlar. Ölüm onları evlerde, işyerlerinde ve sokaklarda buldu. Bu trajedilerin sonuncusu da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Halid El-Durra, Nusseirat'a düzenlenen hava saldırısında 11 yakınını kaybetti.

'Eve su götürürken öldürüldü'

Birçok Filistinliden akrabalarının ölümüne ilişkin şok edici detaylar içeren hikâyeler dinlemek mümkün.
Bölgeden ayrılmak zorunda kalan bir kadın, eşinin yeğenini olan ve sokak çatışmalarının yaşandığı ve halkın tam abluka altında olduğu Gazze Şehri'nde ailesinin bir kısmıyla kalan bir gencin evine su getirdiği sırada öldürüldüğünü söyledi.
Görgü tanıklarından duyduklarını Sputnik’e aktaran kadın, “Su bidonlarını aldı ve su aramaya gitti. Önce insansız hava aracı saldırısına uğradı. Yaralı yatıyordu. Komşular onu görünce çıkarmaya çalıştılar, ama İsrailliler onlara müsaade etmedi. Köpekleri saldılar. Tam da oraya köpekleri getirmişlerdi. Genç de kan kaybından yaşamını yitirdi” şeklide konuştu.

'Geriye hiçbir şey kalmadı'

Bu gencin ardından kışın da, yeni doğan bebeğiyle Refaha sığınan bir yakınını kaydettiğini söyleyen Filistinli kadın, “Refah güneşliydi. Akrabam, Ekim ayında doğurduğu kız çocuğuyla dışarıya çıktı. Tam o anda bir füze isabet etti. Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Ne üç aylık bebekten, ne de anneden hiçbir şey kalmadı” ifadesini kullandı.
Rusya'da yaşayan Filistinli Muhammed (kendi isteği üzerine ismi değiştirildi), Sputnik’e açıklamasında, Han Yunus’ta İsrail buldozerlerinin insanların yaşamaya devam ettiği evleri yıkmasını engellemeye çalışan 24 yaşındaki yeğeninin ölümünü anlattı.
Uyarı yapıldı ama insanlar ağır bombardıman nedeniyle dışarı çıkamadı. Sonra sabahın üçünde ya da dördünde tanklar ve buldozerler evleri yıkmaya başladı. Yeğenim dışarı fırladı, içeride insanlar olduğunu bağırdı ama işe yaramadı. Evdeki 12 kişiden dördü öldü. İki çocuk, anneleri ve bir kız çocuğu daha. Yeğenime ne olduğu da uzun süre bilinmedi.
Yeğenin kalıntıları, bu olaydan dört ay sonra, insanlara enkaz halindeki evlerine dönme izni çıktıktan sonra bulundu.

İsrail'in saldırıları devam ediyor

Bu hikayeleri doğrulamak mümkün olmamakla birlikte, İsrail’in bir yıl önce meydana gelen olayların ardından topyekun savaş başlattığı Gazze Şeridi'ndeki olayların genel anlatısına uyuyor. İsrail güçleri, uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamalarını ve savaşı durdurma çağrılarını görmezden gelerek, operasyonun doruğunda çok sayıda mahalleyi tamamen yerle bir etti ve okul, hastane ve cami binalarını vurmaya devam ediyor, ayrıca bölge sakinlerinin büyük kısmının sığındığı insani bölgeleri de vuruyor.
19 yaşındaki Filistinli gazeteci Hassan Hamad hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
19 yaşındaki Filistinli gazeteci Hassan Hamad hayatını kaybetti
09:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала