https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/19-yasindaki-filistinli-gazeteci-hassan-hamad-hayatini-kaybetti-1088898353.html
19 yaşındaki Filistinli gazeteci Hassan Hamad hayatını kaybetti
19 yaşındaki Filistinli gazeteci Hassan Hamad hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kuzey Gazze'deki Cebeliye mülteci kampındaki evine düzenlenen hava saldırısında Filistinli gazeteci Hassan Hamad'ı öldürüldü. Gazze Hükümet Medya Ofisi'ne göre... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T09:46+0300
2024-10-07T09:46+0300
2024-10-07T09:46+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
gazeteci
hassan hamad
öldürülen gazeteci
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Gazeteci arkadaşları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısı sonrasında Cebeliye kampı yakınlarındaki evinde öldürülen 19 yaşındaki Hassan Hamad'ın çalışmaları El Cezire gibi medya organlarında zaman zaman yayınlanıyordu. Meslektaşları ve Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, Hamad'ın ölümünü teyit etti. Gazze Hükümet Medya Ofisi'ne göre, çalışmaları basında yayınlanan 19 yaşındaki gazetecinin öldürülmesiyle birlikte, savaş başladığından beri öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 175'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/israil-ordusu-beyrutta-hizbullahin-istihbarat-merkezi-vuruldu-1088895821.html
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filistin, israil-filistin, gazeteci, hassan hamad, öldürülen gazeteci
filistin, israil-filistin, gazeteci, hassan hamad, öldürülen gazeteci
19 yaşındaki Filistinli gazeteci Hassan Hamad hayatını kaybetti
Kuzey Gazze'deki Cebeliye mülteci kampındaki evine düzenlenen hava saldırısında Filistinli gazeteci Hassan Hamad'ı öldürüldü. Gazze Hükümet Medya Ofisi'ne göre 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli gazeteci sayısı 175'e yükseldi.
Gazeteci arkadaşları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısı sonrasında Cebeliye kampı yakınlarındaki evinde öldürülen 19 yaşındaki Hassan Hamad'ın çalışmaları El Cezire gibi medya organlarında zaman zaman yayınlanıyordu.
Meslektaşları ve Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, Hamad'ın ölümünü teyit etti. Gazze Hükümet Medya Ofisi'ne göre, çalışmaları basında yayınlanan 19 yaşındaki gazetecinin öldürülmesiyle birlikte, savaş başladığından beri öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 175'e yükseldi.