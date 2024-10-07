https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kazaklar-referanduma-evet-dedi-ulkenin-ilk-nukleer-santrali-insa-edilecek--1088916136.html

Kazaklar referanduma 'evet' dedi: Ülkenin ilk nükleer santrali inşa edilecek

Kazaklar referanduma 'evet' dedi: Ülkenin ilk nükleer santrali inşa edilecek

Sputnik Türkiye

Kazakistan'da nükleer santralin inşa edilip edilmemesi konusunda Pazar günü referandum yapılmıştı. Referandumda 'evet' cevabı yönünde oy kullananların oranı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T13:33+0300

2024-10-07T13:33+0300

2024-10-07T13:33+0300

dünya

kazakistan

nükleer

nükleer silah

referandum

türk devletleri teşkilatı

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Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pazar günü yapılan referandumda Kazak vatandaşlarının yüzde 71.12'sinin Kazakistan'da ilk nükleer enerji santralinin (NGS) inşası lehinde oy kullandığını bildirildi. Referanduma katılım yüzde 63 olurken, 7 milyon 820 bin kişiden 5 milyon 561 binin yani yüzde 71.12'lik bir vatandaş oranının nükleer santrale 'evet' dediği açıklandı. Misyon üyesi Natalia Budarina günün ilerleyen saatlerinde Sputnik'e yaptığı açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gözlemci heyetinin Kazakistan'daki referandum sırasında herhangi bir ihlal tespit etmediğini de söyledi. Ayrıca referanduma katılan Şanghgay İşbirliği Örgütü ve Türk Devletleri Teşkilatı temsilcileri de seçimin açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/kazakistan-ulkenin-ilk-nukleer-enerji-santrali-icin-sandik-basinda--1088875439.html

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kazakistan, nükleer, nükleer silah, referandum, türk devletleri teşkilatı