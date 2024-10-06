https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/kazakistan-ulkenin-ilk-nukleer-enerji-santrali-icin-sandik-basinda--1088875439.html

Kazakistan ülkenin ilk nükleer enerji santrali için sandık başında

Kazakistan ülkenin ilk nükleer enerji santrali için sandık başında

Sputnik Türkiye

Kazakistan, ülkenin ilk enerji santralinin inşa edilmesi için referanduma gidiyor. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T10:03+0300

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Kazakistan’da halk, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceğine karar vermek üzere sandık başına gidiyor.Nükleer enerji santrali inşasıyla ilgili düzenlenen referandum kapsamında oy kullanma işlemleri başladı. Ülke genelinde kurulan toplam 10 bin 323 sandıkta oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00’den itibaren devam ediyor.Kazakistan’ın 59 farklı ülkedeki temsilciliklerinde de oy verme işlemleri gerçekleştiriliyor. Referanduma katılacak olan 12 milyon 244 bin 683 kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.Seçmenler, referandumda 'Kazakistan’da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?' sorusuna 'evet' ya da 'hayır' şeklinde cevap verecek.Türk Devletleri Teşkilatı Uluslararası Gözlem Misyonu’nun yanı sıra 4 uluslararası örgüt ve 30 farklı ülkeden gelen 75 yabancı gözlemci referandumu takip ediyor.'Halkın kararına saygı duyulacak'Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’da 211 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Tokayev, bugünün Kazakistan tarihinde önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, “Nükleer enerji santralinin yapılıp yapılmayacağına vatandaşlarımız karar verecek. Referandum, doğrudan demokrasinin etkili bir aracıdır. Devlet, halkın kararına göre hareket edecektir.” diye konuştu.Nükleer santralin inşasına ilişkin halkın desteği alınması durumunda, projeyi hangi şirketin üstleneceği sorusuna yanıt veren Tokayev, “Kişisel görüşüm, Kazakistan’da en ileri teknolojiye sahip uluslararası bir konsorsiyumun bu projede yer alması gerektiği yönündedir.” ifadesini kullandı.Referandumda oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de sona erecek.

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kazakistan, kazakistan enerji bakanlığı, nükleer, nükleer santral, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer santraller