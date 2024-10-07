https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1088897642.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T09:14+0300
2024-10-07T09:14+0300
2024-10-07T09:24+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 08.55'te gerçekleşen depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü. "Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listesiyle yanıt buluyor.
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
09:14 07.10.2024 (güncellendi: 09:24 07.10.2024)
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 08.55'te gerçekleşen depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü.
"Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listesiyle yanıt buluyor.