https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1088897642.html

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T09:14+0300

2024-10-07T09:14+0300

2024-10-07T09:24+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

deprem

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Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 08.55'te gerçekleşen depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü. "Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listesiyle yanıt buluyor.

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