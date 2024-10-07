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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Kadına ve çocuğa şiddet Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Kadına ve çocuğa şiddet Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi
Sputnik Türkiye
Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin 'milli güvenlik' sorunu haline geldiğini belirten Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu konuda bütün kurumların eylem... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T13:07+0300
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kamu başdenetçisi şeref malkoç
şeref malkoç
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çocuk istismarı
çocuğa şiddet
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Kamu Denetçiliği Kurumu’nda (KDK) gerçekleşen basın toplantısında soruları yanıtlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle ilgili konuştu. Bütün kurumların eylem planı hazırlaması gerekiyorTürkiye'de şiddetin her alanda olduğunu söyleyen Malkoç, son günlerde yaşanan kadına ve çocuğa şiddet konularını hatırlatarak, şunları söyledi: Dostane çözüm kararları artıyorVatandaşın idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözmeye çalıştıklarını da aktaran Malkoç, 236 bin yazılı başvuru aldıklarını, 78 bin tavsiye kararı ve 19 bin 199 dostane çözüm kararı verdiklerini söyledi. KDK’nın verdiği kararlar ile idarelerin uygulamalarının değiştiğine değinen Malkoç, KDK’nın kararlarına uyma oranı yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktığını ve yüzbinlerce vatandaşın sorunlarının mahkemesiz şekilde çözerek yargıya destek olduklarını belirtti.KDK’ya yargı ile ilgili çok sayıda başvuru aldıklarını dile getiren Malkoç, “Türkiye’deki adalet mekanizması ile ilgili yayımladığımız bir rapor vardı. Yargı ile ilgili bize çok sayıda başvuru geliyor. Ancak 6328 sayılı kanunda yargı bizim görev alanımızın dışında tutulmuş. Duruşmaların 5-6 ay sonrasına bırakılması ya da duruşma saatinin 9’a verilip 12-1’e kadar tarafların bekletilmesine dair çok sayıda başvuru var. Biz bu konuda bir karar veremiyoruz fakat Adalet Bakanımız ile HSYK ile sürekli temas halindeyiz. Yazılı tavsiye kararı olmasa bile onlara yaptığımız öneriler var” ifadelerine yer verdi.
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kamu başdenetçisi şeref malkoç, şeref malkoç, kadına şiddet, çocuk istismarı, çocuğa şiddet
kamu başdenetçisi şeref malkoç, şeref malkoç, kadına şiddet, çocuk istismarı, çocuğa şiddet

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Kadına ve çocuğa şiddet Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi

13:07 07.10.2024
© AAŞeref Malkoç
Şeref Malkoç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA
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Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin 'milli güvenlik' sorunu haline geldiğini belirten Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu konuda bütün kurumların eylem planı hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nda (KDK) gerçekleşen basın toplantısında soruları yanıtlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle ilgili konuştu.

Bütün kurumların eylem planı hazırlaması gerekiyor

Türkiye'de şiddetin her alanda olduğunu söyleyen Malkoç, son günlerde yaşanan kadına ve çocuğa şiddet konularını hatırlatarak, şunları söyledi:
“Bundan en fazla etkilenen kadınlar ve çocuklar. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile temas halindeyiz. Bu konu Türkiye’nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi. O açıdan ilgili kurumların Milli Güvenlik Kurulu’nun bu şiddet konusunu özel olarak incelemesi gerektiğini ilgili kurumlara ilettik. Bu konuda bütün kurumların eylem planı hazırlaması gerekiyor. Aynı şekilde uyuşturucu ile mücadele, kumar da şiddet gibi milli güvenlik sorunu olarak, Milli Güvenlik Kurulu’nda değerlendirilmeli” diye konuştu.

Dostane çözüm kararları artıyor

Vatandaşın idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözmeye çalıştıklarını da aktaran Malkoç, 236 bin yazılı başvuru aldıklarını, 78 bin tavsiye kararı ve 19 bin 199 dostane çözüm kararı verdiklerini söyledi. KDK’nın verdiği kararlar ile idarelerin uygulamalarının değiştiğine değinen Malkoç, KDK’nın kararlarına uyma oranı yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktığını ve yüzbinlerce vatandaşın sorunlarının mahkemesiz şekilde çözerek yargıya destek olduklarını belirtti.

KDK’ya yargı ile ilgili çok sayıda başvuru aldıklarını dile getiren Malkoç, “Türkiye’deki adalet mekanizması ile ilgili yayımladığımız bir rapor vardı. Yargı ile ilgili bize çok sayıda başvuru geliyor. Ancak 6328 sayılı kanunda yargı bizim görev alanımızın dışında tutulmuş. Duruşmaların 5-6 ay sonrasına bırakılması ya da duruşma saatinin 9’a verilip 12-1’e kadar tarafların bekletilmesine dair çok sayıda başvuru var. Biz bu konuda bir karar veremiyoruz fakat Adalet Bakanımız ile HSYK ile sürekli temas halindeyiz. Yazılı tavsiye kararı olmasa bile onlara yaptığımız öneriler var” ifadelerine yer verdi.
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