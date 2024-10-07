https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kamu-basdenetcisi-malkoc-kadina-ve-cocuga-siddet-turkiyenin-milli-guvenlik-sorunlarindan-biri-1088914117.html

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Kadına ve çocuğa şiddet Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Kadına ve çocuğa şiddet Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi

Sputnik Türkiye

Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin 'milli güvenlik' sorunu haline geldiğini belirten Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu konuda bütün kurumların eylem... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T13:07+0300

2024-10-07T13:07+0300

2024-10-07T13:07+0300

türkiye

kamu başdenetçisi şeref malkoç

şeref malkoç

kadına şiddet

çocuk istismarı

çocuğa şiddet

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Kamu Denetçiliği Kurumu’nda (KDK) gerçekleşen basın toplantısında soruları yanıtlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle ilgili konuştu. Bütün kurumların eylem planı hazırlaması gerekiyorTürkiye'de şiddetin her alanda olduğunu söyleyen Malkoç, son günlerde yaşanan kadına ve çocuğa şiddet konularını hatırlatarak, şunları söyledi: Dostane çözüm kararları artıyorVatandaşın idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözmeye çalıştıklarını da aktaran Malkoç, 236 bin yazılı başvuru aldıklarını, 78 bin tavsiye kararı ve 19 bin 199 dostane çözüm kararı verdiklerini söyledi. KDK’nın verdiği kararlar ile idarelerin uygulamalarının değiştiğine değinen Malkoç, KDK’nın kararlarına uyma oranı yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktığını ve yüzbinlerce vatandaşın sorunlarının mahkemesiz şekilde çözerek yargıya destek olduklarını belirtti.KDK’ya yargı ile ilgili çok sayıda başvuru aldıklarını dile getiren Malkoç, “Türkiye’deki adalet mekanizması ile ilgili yayımladığımız bir rapor vardı. Yargı ile ilgili bize çok sayıda başvuru geliyor. Ancak 6328 sayılı kanunda yargı bizim görev alanımızın dışında tutulmuş. Duruşmaların 5-6 ay sonrasına bırakılması ya da duruşma saatinin 9’a verilip 12-1’e kadar tarafların bekletilmesine dair çok sayıda başvuru var. Biz bu konuda bir karar veremiyoruz fakat Adalet Bakanımız ile HSYK ile sürekli temas halindeyiz. Yazılı tavsiye kararı olmasa bile onlara yaptığımız öneriler var” ifadelerine yer verdi.

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kamu başdenetçisi şeref malkoç, şeref malkoç, kadına şiddet, çocuk istismarı, çocuğa şiddet