https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tarkandan-kadin-cinayetlerine-tepki-erkekligimden-utanir-oldum-1088902479.html
Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: 'Erkekliğimden utanır oldum'
Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: 'Erkekliğimden utanır oldum'
Sputnik Türkiye
Gündemde geniş yankı bulan kadın cinayetlerinin ardından Tarkan tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi ve "Erkekliğimden utanır oldum" dedi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T11:04+0300
2024-10-07T11:04+0300
2024-10-07T11:04+0300
türkiye
tarkan
kadına şiddet
kadına yönelik taciz
kadına yönelik şiddet
kadın cinayeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1053976569_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_03dc2022af292735623c08576b8bbefc.jpg
Son dönemde art arda yaşanan şiddet olaylarının ardından ünlüler de sosyal medya hesaplarından tepki gösteriyor.Tarkan da yaşananlara Instagram hesabı üzerinden tepki gösterdi ve "Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/icisleri-bakani-yerlikaya-cocuga-santaj-videosunun-kurgu-oldugunu-acikladi-1088878855.html
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tarkan, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti
tarkan, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti
Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: 'Erkekliğimden utanır oldum'
Gündemde geniş yankı bulan kadın cinayetlerinin ardından Tarkan tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi ve "Erkekliğimden utanır oldum" dedi.
Son dönemde art arda yaşanan şiddet olaylarının ardından ünlüler de sosyal medya hesaplarından tepki gösteriyor.
Tarkan da yaşananlara Instagram hesabı üzerinden tepki gösterdi ve "Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar." dedi.