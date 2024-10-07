https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tarkandan-kadin-cinayetlerine-tepki-erkekligimden-utanir-oldum-1088902479.html

Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: 'Erkekliğimden utanır oldum'

Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: 'Erkekliğimden utanır oldum'

Sputnik Türkiye

Gündemde geniş yankı bulan kadın cinayetlerinin ardından Tarkan tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi ve "Erkekliğimden utanır oldum" dedi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T11:04+0300

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2024-10-07T11:04+0300

türkiye

tarkan

kadına şiddet

kadına yönelik taciz

kadına yönelik şiddet

kadın cinayeti

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Son dönemde art arda yaşanan şiddet olaylarının ardından ünlüler de sosyal medya hesaplarından tepki gösteriyor.Tarkan da yaşananlara Instagram hesabı üzerinden tepki gösterdi ve "Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar." dedi.

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tarkan, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti