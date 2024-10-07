https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/eski-polonya-basbakani-ukraynada-gecmiste-etnik-temizlik-yapanlarin-bugun-heykelini-dikiliyor-1088921711.html
Eski Polonya Başbakanı: Ukrayna'da geçmişte etnik temizlik yapanların bugün heykeli dikiliyor
Eski Polonya Başbakanı: Ukrayna'da geçmişte etnik temizlik yapanların bugün heykeli dikiliyor
Sputnik Türkiye
Polonya Eski Başbakanı Leşek Miller, Ukrayna'nın milliyetçi geçmişinden vazgeçmeden AB üyesi olamayacağını söyledi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T15:18+0300
2024-10-07T15:18+0300
2024-10-07T15:24+0300
ukrayna krizi
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Polonya’nın eski Başbakanı Leşek Miller, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için milliyetçi geçmişinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Miller, Radio Zet’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’da halen etnik temizlik emrini veren kişilerin heykellerinin bulunduğunu ve onların kahramanlaştırıldığını belirtti. Eski Başbakan, “Komşularımızla ilgili sorun sadece Volın Katliamı’nın çözülmemiş olması değil, aynı zamanda bugün yaptıklarıyla da ilgili. Bugün katiller kahraman ilan ediliyor,” ifadelerini kullandı. Miller, bu durumun Ukrayna’nın AB’ye katılımını engelleyecek bir sorun olduğunu vurgulayarak, eski Yugoslavya’yı örnek göstererek, "Sırbistan ve Hırvatistan, savaş suçlularını teslim etmeyi reddettiğinde AB’ye giden yolları kapatılmıştı” dedi.Polonya ve Ukrayna arasında tarihteki 'kapanmamış' sorunlarPolonya ile Ukrayna arasındaki en tartışmalı konulardan biri 100 bin Polonyalı'yı öldürüp 'soykırım' yapan Neo-Nazi işbirlikçisi Bandera hükümetinin bugün Ukrayna tarafından 'kahraman olarak görmesi' olarak öne çıkıyor. Polonya parlamentosu, 2016 yılında 11 Temmuz’u, 1943-1945 yılları arasında Ukraynalı milliyetçiler tarafından Polonyalı sivillere karşı işlenen soykırımın kurbanlarını anma günü olarak kabul etmişti.Ukraynalı milliyetçiler ayrıca çok sayıda Sovyet vatandaşını da öldürmüştü. Ukrayna, 2017 yılında Volın Katliamı kurbanlarının kalıntılarının çıkarılması çalışmalarını durdurmuştu. Bu karar, Polonya’nın Hruşoviçi kasabasında Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) anıtını yıkmasına tepki olarak alınmıştı.Haziran 2023’te, Ukrayna Ulusal Bellek Enstitüsü başkanı Anton Droboviç, anıt yeniden inşa edilene kadar kazı çalışmalarına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/lavrov-istanbulda-varilan-anlasma-ukraynada-cozumun-temeli-olabilirdi-1088920457.html
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Eski Polonya Başbakanı: Ukrayna'da geçmişte etnik temizlik yapanların bugün heykeli dikiliyor
15:18 07.10.2024 (güncellendi: 15:24 07.10.2024)
Polonya Eski Başbakanı Leşek Miller, Ukrayna'nın milliyetçi geçmişinden vazgeçmeden AB üyesi olamayacağını söyledi.
Polonya’nın eski Başbakanı Leşek Miller, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için milliyetçi geçmişinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Miller, Radio Zet’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’da halen etnik temizlik emrini veren kişilerin heykellerinin bulunduğunu ve onların kahramanlaştırıldığını belirtti.
Eski Başbakan, “Komşularımızla ilgili sorun sadece Volın Katliamı’nın çözülmemiş olması değil, aynı zamanda bugün yaptıklarıyla da ilgili. Bugün katiller kahraman ilan ediliyor,” ifadelerini kullandı. Miller, bu durumun Ukrayna’nın AB’ye katılımını engelleyecek bir sorun olduğunu vurgulayarak, eski Yugoslavya’yı örnek göstererek, "Sırbistan ve Hırvatistan, savaş suçlularını teslim etmeyi reddettiğinde AB’ye giden yolları kapatılmıştı” dedi.
Polonya ve Ukrayna arasında tarihteki 'kapanmamış' sorunlar
Polonya ile Ukrayna arasındaki en tartışmalı konulardan biri 100 bin Polonyalı'yı öldürüp 'soykırım' yapan Neo-Nazi işbirlikçisi Bandera hükümetinin bugün Ukrayna tarafından 'kahraman olarak görmesi' olarak öne çıkıyor. Polonya parlamentosu, 2016 yılında 11 Temmuz’u, 1943-1945 yılları arasında Ukraynalı milliyetçiler tarafından Polonyalı sivillere karşı işlenen soykırımın kurbanlarını anma günü olarak kabul etmişti.
Ukraynalı milliyetçiler ayrıca çok sayıda Sovyet vatandaşını da öldürmüştü.
Ukrayna, 2017 yılında Volın Katliamı kurbanlarının kalıntılarının çıkarılması çalışmalarını durdurmuştu. Bu karar, Polonya’nın Hruşoviçi kasabasında Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) anıtını yıkmasına tepki olarak alınmıştı.
Haziran 2023’te, Ukrayna Ulusal Bellek Enstitüsü başkanı Anton Droboviç, anıt yeniden inşa edilene kadar kazı çalışmalarına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.