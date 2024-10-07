https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/izmirde-ormanlik-alana-silah-ve-el-bombasi-gomerken-yakalandilar-2-kisi-tutuklandi-1088903187.html
İzmir'de ormanlık alana silah ve el bombası gömerken yakalandılar: 2 kişi tutuklandı
İzmir'de ormanlık alana silah ve el bombası gömerken yakalandılar: 2 kişi tutuklandı
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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T10:51+0300
2024-10-07T10:51+0300
2024-10-07T10:51+0300
türkiye
izmir
el bombası
silah
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Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan 2 kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.Ekipler, şüphelileri ormanlık alana silah ve el bombası gömerken suçüstü yakaladı.Şüphelilerden bir uzun namlulu silah, bir otomatik silah ve bir el bombası ele geçirildi.Gözaltına alınan Y.S. ve S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/izmir-focada-coplukte-cikan-yangin-ormana-sicradi-1088856107.html
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izmir, el bombası, silah
İzmir'de ormanlık alana silah ve el bombası gömerken yakalandılar: 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan 2 kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.
Ekipler, şüphelileri ormanlık alana silah ve el bombası gömerken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerden bir uzun namlulu silah, bir otomatik silah ve bir el bombası ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.S. ve S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.