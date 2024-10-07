https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/izmirde-ormanlik-alana-silah-ve-el-bombasi-gomerken-yakalandilar-2-kisi-tutuklandi-1088903187.html

İzmir'de ormanlık alana silah ve el bombası gömerken yakalandılar: 2 kişi tutuklandı

İzmir'de ormanlık alana silah ve el bombası gömerken yakalandılar: 2 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T10:51+0300

2024-10-07T10:51+0300

2024-10-07T10:51+0300

türkiye

izmir

el bombası

silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan 2 kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.Ekipler, şüphelileri ormanlık alana silah ve el bombası gömerken suçüstü yakaladı.Şüphelilerden bir uzun namlulu silah, bir otomatik silah ve bir el bombası ele geçirildi.Gözaltına alınan Y.S. ve S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/izmir-focada-coplukte-cikan-yangin-ormana-sicradi-1088856107.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, el bombası, silah